El Rayo desconectó a Vinicius: un guantazo, siete faltas y continuas provocaciones

Los jugadores del Rayo Vallecano provocaron a Vinicius durante todo el partido en Vallecas intentando buscar la expulsión del futbolista brasileño. Balliu e Isi fueron los cabecillas de la operación contra el carioca.

Vinicius aguantó la provocación y las faltas de los jugadores del Rayo Vallecano durante todo el partido. El brasileño recibió siete faltas pitadas durante los 90 minutos más las que el colegiado no señaló. Jugó más de 80 minutos con tarjeta amarilla pero en la segunda mitad se fue del partido mentalmente (perdió 12 balones). Por ese lado, los futbolistas de Iraola consiguieron sacar al brasileño de una manera u otra.

Vinicius ya sabía que esto podía pasar con Medié Jiménez en el VAR. En el partido disputado esta temporada frente al Mallorca en el Bernabéu, no advirtió a Figueroa Vázquez de ninguna de las entradas excesivamente duras contra el atacante del Real Madrid. Vinicius sufrió una cacería sin contar con ningún tipo de protección arbitral y Medié estaba presente, como este lunes en Vallecas. La pasada temporada en Son Moix pasó lo mismo con idénticos protagonistas.

Todo empezó en el minuto 11 tras una falta de Vinicius sobre Balliu. El brasileño vio una cartulina amarilla y Ancelotti tuvo que entrar en el campo para llevarse al brasileño de la jugada y tranquilizarlo. Le pidió calma para el resto del partido.

Minutos después, Balliu le profirió un guantazo en la cara a Vinicius y el colegiado solamente pitó falta. No hubo amarilla y el VAR no llamó al colegiado para revisar una posible expulsión. Pero eso era solamente el principio. Antes del descanso, Martínez Munuera no pitó una falta clara sobre el brasileño donde dos jugadores del Rayo fueron a pararle y poco después Isi y Balliu lo empujaban para sacarlo del campo. Todo ello sin sanción.

Durante la segunda mitad, Vinicius siguió protestando continuamente al colegiado del partido por las faltas de los jugadores del Rayo, con y sin pelota. Los de Iraola no consiguieron expulsar al brasileño pero si lo sacaron del partido para lograr la victoria ante el Real Madrid.