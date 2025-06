El detallazo más madridista de Sergio Ramos al culé Marc Márquez

Marc Márquez recibió un regalo muy especial de Sergio Ramos por sus 93 victorias en el Mundial de Motociclismo. El leridano se coronó en Mugello este domingo, circuito en el que consiguió su primera victoria en el campeonato en el año 2010, para lograr el mismo número de victorias que el que luce en su carenado. Es por eso que su amigo, que luce el 93 a la espalda en Rayados de Monterrey, ha querido tener un detalle con el piloto del Ducati Lenovo.

«Hola Marc, ¿cómo estás, amigo? Espero que estés muy bien. Ya sabes que tú y yo tenemos muchísimas cosas en común, como el espíritu ganador, la ambición, la mentalidad ganadora y como no, el número 93», comenzó diciendo Sergio Ramos en un vídeo difundido por la cuenta oficial de MotoGP en redes sociales.

Con motivo de sus 93 victorias, Sergio Ramos aprovechó para mandarle un mensaje a Marc Márquez y, de paso, una camiseta con el número 93: «Aprovechando que llegas a las 93 victorias, quiero tener un detalle contigo y mandarte una camiseta de Rayados con el número 93. Espero que te dé mucha suerte, que la guardes con mucho cariño y que sea una temporada de éxito para ti. Espero verte pronto. Ahí te la mando, amigo».

Márquez sabe cómo se las gasta el de Camas. El 93 es un gran seguidor del FC Barcelona y, «como culé, Sergio, te hemos sufrido…». Los aficionados del conjunto blaugrana sufrieron durante muchos años a uno de los mejores centrales de la historia de este deporte. Ramos ha vacunado más de una vez a los culés y eso, Márquez, todavía lo tiene en su retina.

Márquez va a por el noveno

Pese a todo, Marc reconoce que «esos goles en el 93 son la esencia del deporte». «Cuando te tatuaste el 93, no sé si lo viste, te comenté en la foto ‘bienvenido a We Are 93’. Gracias y un placer poder haber llegado a esas 93 victorias. Te deseo lo mejor ahí en México», afirmó el ocho veces campeón del mundo que va camino de su noveno título esta temporada.

El piloto de Cervera es más líder del Mundial de MotoGP tras su doble victoria en Mugello en la sprint y en la carrera larga. Marc aventaja en 40 puntos a su hermano Álex Márquez, que se ha convertido en su principal rival por el título, y en 110 al tercero, Pecco Bagnaia, que no termina de encontrarle el punto a la GP25. Ni en su propia casa pudo el italiano acabar con el dominio imperial de su compañero al otro lado del box.

Márquez se está mostrando intratable esta temporada y la distancia con sus perseguidores es cada vez más amplia. Da la sensación de que el gran rival del 93 es él mismo, que si no se equivoca como en Austin o en Jerez, el título va a ser suyo. Álex le está plantando cara a su hermano, pero ni haciendo la mejor temporada de su carrera puede con él, porque el de Ducati también está haciendo uno de sus mejores años.