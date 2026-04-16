La deplorable celebración de TV3 de la eliminación del Real Madrid

El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League tras perder 4-3 con el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, después de una expulsión muy polémica a Camavinga que condicionó la eliminatoria. Desde TV3 festejaron la eliminación de los blancos como si hubieran ganado la Champions. Una celebración deplorable que ha desatado las críticas en redes sociales.

En la televisión pública catalana estallaron de euforia tras el cuarto gol del Bayern de Múnich, que terminaba de rematar el encuentro tras la expulsión de Camavinga. La roja marcó el partido y los bávaros marcaron dos goles en cinco minutos que sentenciaron el encuentro y la eliminatoria. Eso fue motivo de celebración para los periodistas de la citada cadena catalana, que parecían no acordarse de que al Barcelona le habían eliminado de la Champions el día anterior.

Después de que Olise marcara el cuarto y definitivo gol del partido, que daba el triunfo al Bayern, los periodistas catalanes se levantaron de las sillas y empezaron a saltar y gritar por el plató celebrando la eliminación del eterno rival. Uno de ellos incluso sacó un cono y empezó a correr y saltar por el plató con él.

En la televisión pública catalana celebran así la eliminación del Real Madrid. Una televisión que pagan con sus impuestos los madridistas. pic.twitter.com/QGJOdrc2CR — Yasujiro Mizoguchi (@YasujiroOficial) April 15, 2026

«Ridículos, acomplejados y a sueldo del erario público. El nivel de catetismo y patetismo, a partes iguales, es exagerado. Qué asco», afirma un usuario. Las imágenes se han hecho virales y muchos, hasta gente del Atlético, que también tienen una gran rivalidad con el Real Madrid, lo califican como «vergonzoso». «Soy del Atleti y me parece vergonzoso», aseguró otro usuario de X, antes Twitter.