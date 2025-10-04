El demandado Toni Freixa y el negreiro Iturralde intentan ensuciar al Real Madrid por el penalti de Vinicius

Los detractores habituales del Real Madrid se manifestaron por el penalti señalado a favor de los blancos por Cuadra Fernández tras una falta en el área de Rafa Marín a Vinicius. Hablamos de Toni Freixa e Iturralde González, que criticaron el arbitraje del partido de la jornada 8 de Liga en el Santiago Bernabéu y en concreto la acción que supuso el 2-0 de los de Xabi Alonso, que posteriormente acabaron ganando por 3-1.

En primer lugar, Toni Freixa se dedicó durante todo el encuentro a poner mensajes en contra del Real Madrid en sus redes sociales. Recordemos que recientemente el club blando denunció las declaraciones del ex directivo del Barcelona en torno al caso Negreira.

Frases como «no penalti no party (fiesta en inglés)», «el fuera de juego de Mbappé tápenlo», «es un atraco en cada partido, país de pandereta», «compañía de teatro Chamartín» o «disimulad un poquito chatos» reflejan el poco señorío del antimadridista Freixa, que se extendió aún más en otro mensaje al final del choque.

«Atención culés! Tras el escándalo de arbitraje hoy en el Bernabéu, seamos conscientes de que ganar esta Liga será prácticamente imposible. Y si con estas condiciones a pesar de todo la ganamos, propongo marcha culé. El destino lo decidiremos entre todos por ahí», dijo.

Freixa e Iturralde, amigos para siempre

Iturralde, más comedido, mostró como de costumbre una opinión contraria a los intereses del Real Madrid: «Este tipo de acciones del penalti sobre Vinicius es muy de criterio. Pero si el criterio de los últimos años es dejar pasar ese tipo de contactos sin penalizar, habrá que seguir el del conjunto. Pero es de criterio. Cuadra Fernández ha visto penalti, hay contacto. Para mí no lo es».

En cualquier caso, el antimadridismo rabió con la victoria de los de Xabi Alonso, que recuperan el liderato de la Liga. Y cuando las críticas vienen de un demandado por el club y un ex árbitro que comió con José María Enríquez Negreira el día antes del Clásico del 5-0 en el Camp Nou en 2010 carecen de validez.