Davide Ancelotti se moja entre Lamine y Mbappé: «Nacionalizo a…»

Davide Ancelotti ha repasado todo lo sucedido en el Real Madrid durante su etapa como segundo entrenador junto a su padre, Carlo Ancelotti. El italiano ha renunciado a entrenar en solitario para seguir de segundo entrenador de su padre en Brasil. De hecho, habló sobre la posibilidad de nacionalizar a Kylian Mbappé, al que ha tenido en sus filas el último año, o a Lamine Yamal, al que ha sufrido en contra con el Barcelona y al que va a sufrir ahora con la canarinha.

Actualmente, Mbappé y Lamine son los dos mejores futbolistas del mundo junto a Vinicius Jr. La última temporada de ambos ha sido muy buena, sin olvidar a Ousmane Dembélé que también ha firmado un gran año, pero entre Mbappé y Lamine Yamal Davide tiene claro a qué jugador nacionalizaría para incorporarlo a la selección brasileña.

«Si puedo elegir uno de los dos para nacionalizar, a Kylian», aseguró el nuevo segundo entrenador de Brasil. Respecto a la llegada del francés al Real Madrid, Davide Ancelotti señaló que «nunca es un error fichar a Mbappé porque es el jugador más talentoso del mundo en este momento, pero hemos tenido dificultades en defensa porque perdimos dos jugadores muy importantes: Militao y Carvajal. Yo identifico ahí todos los problemas».

«La humildad nunca sobra en un jugador y Kylian la tiene. Es una persona amable y con la que es muy fácil trabajar. Creo que ha llegado muy bien y se ha adaptado muy bien. Creo que no, no tenía que entrar y decir ‘Aquí estoy yo’», agregó en una entrevista en El Partidazo de Cope sobre si le sobró humildad al internacional galo. Sobre Modric, el segundo de Ancelotti señaló: «Con nosotros no hubiera cambiado nada, pero a Luka le queda mucho fútbol».

Davide Ancelotti no quiere medallas

Davide Ancelotti pasa de ponerse medallas por los cambios: «No me puedo poner la medalla por un cambio». Ni siquiera se apunta el tanto por el cambio de Joselu contra el Bayern, ya que fue él quien le insistió a su padre que metiera al canterano madridista en el campo y funcionó porque el delantero dio la victoria al Real Madrid y el pase a la final de la Champions: «No, fue mérito de todos. A veces le ha dado ideas de algún cambio y me ha salido mal».

«Los cambios los hace él, yo estoy ahí para dar ideas. Es siempre intentar meterle muchas ideas, sin confundirle, pero la decisión es suya», insistió antes de explicar su papel: «Yo me centro en cuidar todos los detalles, que no se le escape ningún detalle. Yo tengo que hacer que no se le escape nada, que no se deje nada».

Preguntado por si han pasado momentos complicados, Davide Ancelotti contestó que «el momento más complicado fue el 0-4 contra el Barça en 2022. Peligrar, peligras todos los días. Cuando estás en el Real Madrid tienes esa sensación todos los días y esa es la esencia de este club». Pero en ningún momento han tenido la sensación de que si no se ganaba el siguiente partido podía ser el último. «No. A lo mejor la ha habido, pero nosotros no la hemos vivido así», comentó.

Sobre su relación con Florentino, Davide reconoció que le tiene «mucho respeto». «Con el presidente mucho respeto. Seguramente le tienes respeto y sí, seguramente sí. Mi padre tenía una relación más cercana, yo tenía más distancia». Respecto a cuándo supieron que no seguirían en el Real Madrid, aseguró: «Cuando se acercaban los últimos partidos de la temporada sabíamos que nuestros caminos se iban a separar. Lo sabíamos por la prensa, por las sensaciones y por lo que mi padre hablaba con el club. Era normal un cambio después de 4 años. Creo que era el momento perfecto para separarse. Una despedida así en el Bernabéu de un club como el Real Madrid es muy difícil de conseguir».

Sobre las opciones que ha tenido de ser primer entrenador en otro club, dijo: «Hubo ofertas y estuve hablando, no sólo con el Rangers, y no se han dado. Aun así, agradecido a los clubes».

Rendido a Vinicius

Davide se deshizo en elogios hacia Vinicius: «Vinicius nos ha hecho ganar dos Champions, nos ha hecho ganar muchos partidos y yo me quedo con eso. Vinicius ha tenido un desarrollo importante y con lo que pasaba fuera del campo lo único que podíamos hacer es estar con él. Vinicius es muy competitivo y necesita ese pique, a veces se pasa, pero lo necesita. Mi padre ha intentado estar de su parte, a veces ha sacado la parte dura porque entendía que lo necesitaba, pero hemos intentado estar de su lado porque entendíamos que lo mejor que podíamos hacer era apoyarle porque la bronca se la echaban desde fuera».

El ahora segundo entrenador de Brasil también habló de Rodrygo: «No ha podido rendir al máximo nivel en el último período y es un jugador importante también en la Selección de Brasil y esperamos que lo haga. Será un jugador importante para el Real Madrid y la selección». Además, reconoció que quiere que gane el Real Madrid el Mundial de Clubes: «Sí, seguramente. Soy un madridista más».

Respecto a una posible vuelta de Ancelotti al Real Madrid, Davide dijo que es algo que le gustaría: «Yo espero que Ancelotti pueda volver algún día al Real Madrid. Representa bien al club y sus valores. Depende de las ganas que tenga de seguir entrenando, en el fútbol nunca se sabe. Yo le digo si quieres entrenar hasta los 100 años, puedes hacerlo».

Davide desveló quién es para él el mejor entrenador del mundo: «Para mí mi padre es el mejor entrenador del mundo». Y el segundo sería «Xabi Alonso. Xabi Alonso es muy bueno. Para mí es el mejor entrenador de los jóvenes que hay».

Sobre el fichaje de Huijsen ahora dijo: «Los fichajes vienen bien y en ese momento no se consideraba que era el momento adecuado, entonces no podemos tener rencor por lo que ha pasado».

Los canteranos y el Real Madrid

Preguntado por qué cuesta tanto que los canteranos triunfen en el Real Madrid, Davide contestó: «En cantera tenemos a muchísimos jugadores que tienen un nivel medio muy alto, pero el Real Madrid tiene una exigencia altísima. El joven necesita 10 o 15 partidos para rendir. Y en el Real Madrid no tienes esa posibilidad».

En cuanto a Gonzalo y su titularidad en el Mundial de Clubes, Ancelotti hijo dijo que con ellos también lo habría sido: «Con Kylian y Endrick lesionados, seguramente Gonzalo hubiera sido titular con nosotros. Una cosa es debutar y otra reafirmarse como lo ha hecho Raúl Asencio o ahora Gonzalo, pero tienen que darse las circunstancias. Y ahora se han dado».