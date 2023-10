Los datos de la exhibición de Bellingham con Inglaterra

Jude Bellingham no se cansa de dar espectáculo en este inicio de temporada. Desde que fichó por el Real Madrid este verano, el centrocampista inglés ha ido enlazando partidazos tras partidazos demostrando que está ya entre los mejores jugadores del mundo. Este martes, con su selección y ante Italia, volvió a guiar a su país para lograr la clasificación a la próxima Eurocopa que se disputará este verano en Alemania.

El pasado viernes, Inglaterra disputó un primer amistoso ante Australia y Gareth Southgate, seleccionador de los ‘Three Lions’ sabía que debía dar descanso a la que es ya su gran estrella -con el respeto hacia Harry Kane, claro-. Bellingham no disputó ni un solo minuto con el objetivo de estar fresco para el trascendental partido de este martes ante Italia donde se jugaban el pase a la próxima Eurocopa. Y el ex del Borussia Dortmund no decepcionó y cumplió con todas las expectativas.

Inglaterra comenzó perdiendo en el minuto 15 gracias a un gol de Scamacca. Pero eso no iba a ser un problema para el todocampista del Real Madrid, que se echó el equipo a las espaldas para lograr la remontada, los tres puntos y la clasificación para la Eurocopa de 2024. Pasada la media hora, Bellingham se adentró en el área dejando atrás a todos sus rivales como si fueran ellos los juveniles y provocó un penalti para que Harry Kane hiciera el tanto de la igualada desde los once metros.

Pero eso no iba a ser suficiente para Jude. Ya en la segunda parte y cuando los nervios se iban apoderando de los dos equipos, especialmente de los ingleses, volvió Bellingham para regalar el gol a Marcus Rashford. En una contra de Inglaterra, el futbolista del Real Madrid salió galapando volviendo a dejar a sus rivales atrás y asistir desde el centro del campo para que el extremo del Manchester United hiciera el gol que les ponía por delante en el marcador y virtualmente clasificada.

A esta asistencia y penalti provocado se le sumó una espectacular precisión en el pase (30/34) con un 88% de efectividad en los mismos. Además, completó el 75% de sus regates (3/4), ganó ocho duelos de los 13 que disputó y consiguió recuperar tres balones. Esta sublime actuación le hizo conseguir el MVP del partido. Uno más después de los ya conseguidos en casi todos los partidos de esta temporada con el Real Madrid, tanto en Liga como en la Champions League.

Listo para Sevilla

Finalmente, Bellingham fue sustituido en el minuto 85 de partido y con el 3-1 ya en el marcador. Southgate le liberó de los últimos minutos del partido cuando ya estaba decidido. Con un físico envidiable, Jude se retiró del terreno de juego sin molestias, sin lesiones, con una asistencia y un penalti provocado y lo más importante: listo para el partido de este sábado del Real Madrid ante el Sevilla.

Su compañero de selección, Kieran Trippier se rindió recientemente a su compañero: «Con la madurez, la calidad y la agresividad que tiene, da miedo. Si juega bien allí, en Madrid, los aficionados le adorarán. No me sorprende cómo ha empezado allí, porque Jude (Bellingham) es aterrador».