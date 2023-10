Un ex del Atlético de Madrid se rinde a Bellingham: «Es aterrador»

Jude Bellingham es el hombre del momento. El centrocampista inglés ha comenzado la temporada con el Real Madrid con 10 goles en sus 11 primeros partidos. Además, el ex del Borussia Dortmund se he echado el equipo a las espaldas tras la lesión de Vinicius. En esta situación, el futbolista de 20 años ha recibido innumerables elogios. El último de un ex del Atlético de Madrid y compañero de la selección Kieran Trippier.

«Con la madurez, la calidad y la agresividad que tiene, da miedo. Si juega bien allí, en Madrid, los aficionados le adorarán. No me sorprende cómo ha empezado allí, porque Jude (Bellingham) es aterrador», comenta Kieran Trippier sobre su compañero de selección.

Y es que Jude Bellingham llegó al Real Madrid con las expectativas por todo lo alto. El conjunto blanco lo confió todo en él este verano en un fichaje que era considerado como estratégico. Pero todas esas expectativas se han cumplido con creces a las primeras de cambio. El inglés ha derribado todas las barreras y se ha consagrado como uno de los futbolistas más en forma del mundo en la actualidad.

«Jude lo hizo increíble en Dortmund. Se ha llevado esa experiencia con él. Ves que está jugando con una libertad y los jugadores que le rodean van a hacer que su nivel mejore aún más. Lo más temible es que sólo tiene 20 años. Puede marcar la diferencia», añade sobre Bellingham en una entrevista para la BBC inglesa.

El centrocampista inglés firmó este verano por el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029. Seis años de contrato, que parece que serán más si sigue jugando al fútbol como lo está haciendo en este inicio de temporada con la camiseta blanca.

Selección joven

Por otro lado, la selección inglesa está llamada a ser una de las grandes favoritas para ganar la próxima Eurocopa. De hecho, en la anterior, que se disputó en su país, llegaron a la final pero perdieron ante Italia:»Perdimos en la final de la Eurocopa, pero lo más importante es que estamos progresando, lo estamos haciendo muy bien. Si nos fijamos en todo el equipo, desde 2018 hasta ahora, hemos dado pasos de gigante. Tenemos jugadores que pueden cambiar partidos, tenemos goles por todo el campo»

Inglaterra tiene a uno de los mejores delanteros como lo es Harry Kane. Un ‘9’ experimentado que se combina a la perfección con jóvenes como Bukayo Saka, Phil Foden o el propio Bellingham, que está llamado a liderar los Three Lions en la próxima década. «Todavía son jóvenes» dice Trippier, pero «representar a Inglaterra es algo grande y estos chicos están jugando al máximo nivel».

Inglaterra juega este martes precisamente ante Italia en la fase de grupos de clasificación para la próxima Eurocopa. El combinado inglés disputó un amistoso este fin de semana ante Australia, pero Bellingham no disputó ni un sólo minuto. En este decisivo encuentro, el futbolista del Real Madrid volverá a ser titular con el objetivo de lograr el pase a la fase final del próximo verano.