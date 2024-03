Dani Olmo: «Ojalá Brahim juegue con nosotros en España»

Dani Olmo desea que Brahim Díaz esté en la selección española y que Luis de la Fuente le convoque para los próximos partidos. Así lo ha reconocido el jugador del Leipzig en el Santiago Bernabéu en la previa del duelo de octavos de Champions ante el Real Madrid.

«A Brahim le deseo lo mejor como amigo y como compañero, ojalá este con nosotros en España», ha explicado Olmo, uno de los mejores jugadores del Leipzig, en referencia a la posibilidad de que juegue el jugador malagueño sea convocado con la selección española.

«Yo no tengo que convencerlo de nada. Tiene que decidir él y le deseo lo mejor. Eligen él y el míster. Me gustaría que estuviera con nosotros, pero es su decisión», ha añadido Dani Olmo, que expresa lo que también desean otros muchos protagonistas en el fútbol español: que Brahim sea convocado por De la Fuente y el jugador del Real Madrid elija a España y no a Marruecos.

Dani Olmo es una de las principales bazas del Leipzig en el duelo de este miércoles en el Bernabéu. El conjunto alemán buscará dar la sorpresa en el partido de vuelta de octavos y necesita remontar el 0-1 de la ida en Alemania.

Dani Olmo analiza el partido ante el Real Madrid

Sobre el partido de ida en Alemania, Olmo ha reconocido que se llevaron una sensación «agridulce» tras el partido de ida, pero que sí creen en la remontada en el Bernabéu: «Creemos que se puede, que la eliminatoria está abierta». Para ello «tenemos que hacer un gran partido, perfecto».

«El Real Madrid, si tu llegas y no las metes, ellos con media te van a ganar. Estamos preparados, remontamos el fin de semana y esperemos poder ganar mañana también aquí», ha añadido sobre el duelo de este miércoles.

Preguntado por el arbitraje, Olmo ha asegurado no tener «ningún temor» ya que «nuestro trabajo es jugar y meter la pelota en la portería». Sobre su estado de forma, Dani Olmo ha explicado que «me siento muy bien y muy motivado. Vengo de marcar y de ganar el fin de semana. Me siento muy bien y muy motivado por el partido de mañana, volviendo a España».

El centrocampista español, uno de los convocados normalmente por Luis de la Fuente en la selección española, cumple este año su quinta temporada en el Leipzig, ya asentado en el cuadro alemán, que por segundo año consecutivo está en octavos de final.

Preguntado también por Bellingham, Dani Olmo ha comentado que no tiene «miedo a nadie» aunque ha elogiado al inglés, que este miércoles será titular: «Es un gran jugador que les hará sumar. Ha demostrado tener un presente y futuro de clase mundial».

Ya superó su grave lesión

Esta temporada el jugador español superó una grave lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde el inicio de septiembre hasta enero. Desde entonces Dani Olmo acumula nueve partidos consecutivos jugando con la vista puesta en la Eurocopa. El catalán suma siete goles en lo que va de temporada.

El jugador del Leipzig también ha explicado que no le asusta jugar en un escenario como el Bernabéu, en el que debuta:»No siento nervios por jugar aquí la primera vez. El escenario es especial porque son octavos de Champions. Espero irme con el pase. Es especial jugar en este campo».