Dani Ceballos comprueba el frío que hace lejos del Real Madrid: sigue sin equipo tras 30 días libre

Dani Ceballos está comprobando durante este verano el frío que hace fuera del Real Madrid, y eso que en España las temperaturas durante estos meses de junio y julio no son especialmente frías, más bien todo lo contrario. El jugador andaluz lleva un mes como agente libre y sigue sin encontrar equipo. El Ajax se cansó de esperarle y el Betis no termina de aparecer como opción real por problemas salariales.

El pasado 26 de junio, hace un mes, el Real Madrid hizo oficial la rescisión del contrato de Dani Ceballos, al que le quedaba un año más del mismo: «El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club».

En el Real Madrid estaban hartos de Ceballos y deseaban que ese final llegase lo antes posible. Y así sucedió. El club acumulaba varios veranos sin contar con él, pero nunca era capaz de encontrarle una salida. Mourinho, a su llegada, tampoco contaba con él, y al final ambas partes decidieron poner fin a la etapa como madridista del utrerano.

El atasco de Ceballos

30 días acumula Dani Ceballos sin equipo. Y sigue sin encontrarlo. Sorprende que un jugador de 29 años con una calidad contrastada y con un palmarés lleno de títulos por su etapa en el club más laureado del mundo tarde tanto tiempo en encontrar un nuevo hogar. Pero es que fuera del Madrid hace mucho frío, y si no que se lo digan al propio Ceballos.

Ceballos tenía una opción sobre la mesa en las últimas semanas, la del Ajax, pero esta finalmente se ha caído. El club holandés se hartó de esperar al jugador, cuyo deseo es jugar en el Betis, el club de su corazón y en el que se formó como futbolista. Pero la operación no es sencilla, ya que la entidad verdiblanca tiene problemas de espacio salarial. El Betis quiere a Ceballos y Ceballos quiere jugar en el Betis. Pero no se concreta nada.

Los equipos de la Liga que sufren las consecuencias de abrazar a Tebas, como en este caso el Betis, lo pagan después con casos como el de Ceballos. Es muy sorprendente que un club que jugará Champions League el año que viene tras quedar quinto en la clasificación no pueda firmar a un jugador que es agente libre como es Ceballos. Muy sorprende. Un dato que habla muy mal de la Liga española.