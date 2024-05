Las cuentas del Real Madrid para ser campeón de Liga este sábado

El Real Madrid tiene este sábado frente al Cádiz su primera oportunidad para ser campeón de la Liga EA Sports 2023-2024. El conjunto blanco está al borde del alirón, aunque en esta ocasión no depende al cien por cien de ellos mismos para lograrlo. Están obligados a ganar en el Santiago Bernabéu para poder hacerlo y, además, necesitarían de un favor del Girona, que juega en Montilivi a las 18:30 horas ante el Barcelona. En caso de que los madridistas logren su 36ª Liga, sería en diferido, a la conclusión del derbi catalán.

El Real Madrid cuenta con un total de 84 puntos, en una temporada prácticamente inmaculada, en la que únicamente han perdido un partido. Fue ante el Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Salvo ese borrón, los madridistas han cuajado una Liga perfecta que quieren rematar este sábado. Los de Ancelotti han ganado 26 encuentros y han empatado seis, lo que les permite estar ante el Cádiz frente a su primera oportunidad para cerrar de forma matemática el título.

El conjunto blanco recibe en su estadio a un equipo gaditano que busca acercarse a una permanencia que se le puede complicar mucho de no lograr algo positivo en el Bernabéu. Ancelotti tiene claro que, con la Liga encarrilada y la Champions a la vuelta de la esquina, no se la jugará, sino que rotará. Pero eso no quiere decir que los madridistas no quieran dejar sentenciado el título cuanto antes.

Por ello, el Real Madrid buscará los tres puntos necesarios para poder salir campeones de Liga en la jornada 34 del campeonato. A falta de cuatro partidos para el final, una vez concluya el duelo ante el Cádiz, los blancos se pondrían, en caso de victoria, con una diferencia de 14 puntos sobre el Barcelona. Esto hace que los de Xavi Hernández estén obligados a ganar para evitar el alirón de los madridistas en su primera oportunidad.

El Madrid puede ser campeón este sábado

Con el Real Madrid en 84 puntos, el Barcelona en 73 y el Girona en 71, sólo hay una fórmula posible para que los madridistas obtengan el título de Liga. El conjunto blanco debe ganar y esperar que el Barça empate o pierda. De esta forma, aventajarán en 13 puntos a su rival más próximo en la clasificación –independientemente de quién sea– lo que les permitirá ser campeones de forma matemática.

Esa sería la única posibilidad, puesto que el resto de opciones aplazarían la proclamación del Real Madrid como campeón de Liga, al menos, una semana más. En lo que será un duelo abierto por la segunda plaza, que da acceso a la Supercopa de España, el Barcelona tiene que ganar para irse hasta los 76 puntos y mantener la desventaja de 11 con el Real Madrid para impedir el alirón en esta jornada 34. Esto, siempre que los blancos ganen al Cádiz.

También evitaría el alirón un tropiezo del Real Madrid. Si los madridistas empatan en casa ante los andaluces, sumarán 85 puntos, 12 más que el Barcelona. Sin embargo, en caso de que el Barça cayera, sería adelantado por el Girona, que se iría a los 74 y se pondría a 11 puntos de los de Ancelotti, lo que evitaría también la victoria de forma matemática. En caso de que el derbi catalán termine en empate, los de Xavi se mantendrían a 11.