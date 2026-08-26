Cucurella toma el mando

La hora de Marc Cucurella ha llegado en el Real Madrid. Después de disputar cerca de media hora frente al Espanyol en Cornellá, el lateral español apunta a estrenarse como titular este miércoles contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. José Mourinho ha ido con cuidado con uno de los grandes fichajes del verano, pero considera que ha llegado el momento de darle las llaves de una banda izquierda en la que está llamado a convertirse en el jefe.

Cucurella parte por delante de Álvaro Carreras en los planes del entrenador portugués. Más lejos aparece Ferland Mendy, que continúa lesionado. La intención del cuerpo técnico es que el campeón del mundo vaya ganando protagonismo progresivamente después de incorporarse más tarde al trabajo debido a su participación con España en el Mundial.

Mourinho explicó precisamente este martes que la gestión de las cargas está siendo una de sus principales preocupaciones en este inicio de temporada. El portugués no quiere pasar de cero a cien con ninguno de sus futbolistas y utilizó directamente al lateral como ejemplo: «Se tiene que hacer bien esta gestión entre no jugar nada y jugar mucho, por ejemplo Cucurella». Cornellá fue el primer paso. El Bernabéu apunta a ser el segundo y mucho más importante.

Cucurella está llamado a ser el jefe de la izquierda

El Real Madrid realizó una apuesta importante por Cucurella durante el mercado de verano. El club blanco desembolsó 60 millones de euros al Chelsea para incorporar a uno de los jugadores que Mourinho había señalado como prioritarios para su nuevo proyecto. Su extraordinario Mundial con España terminó de despejar cualquier duda.

Mourinho quería a Cucurella por una cuestión fundamental: encaja perfectamente en su manera de entender el fútbol. Es agresivo, intenso y especialmente incómodo para el rival. Un lateral preparado para defender hacia delante y que no espera a que el atacante llegue hasta su zona para tratar de detenerlo.

Su capacidad para presionar arriba puede convertirse en una pieza importante dentro del nuevo Real Madrid. Mourinho quiere que su equipo reduzca metros cuando pierde el balón y Cucurella ofrece precisamente esa agresividad para saltar sobre el rival. Pero no es únicamente una cuestión física. El internacional español sabe interpretar cuándo debe incorporarse al ataque y cuándo necesita guardar la posición para proteger al equipo de una transición.

También ofrece una fiabilidad defensiva que terminó de confirmar durante el Mundial. España construyó su título desde una enorme seguridad atrás y Cucurella fue una de las piezas fundamentales de ese entramado.

Por eso, aunque Álvaro Carreras comenzó por delante debido al diferente estado físico de ambos, la jerarquía que Mourinho tiene diseñada para la banda izquierda parece clara. Cucurella está llamado a mandar. El entrenador simplemente no quería precipitar su entrada después de un verano especialmente exigente.

Existe, además, un componente que va más allá del césped. Mourinho quedó prendado durante el Mundial de la energía que transmite Cucurella y de su capacidad para hacer grupo. Se lo hizo saber personalmente. Su adaptación a Valdebebas está siendo rápida y el lateral se ha integrado perfectamente en una plantilla en la que el portugués concede enorme importancia al ambiente cotidiano.

Ahora llega el siguiente paso. Después de sus primeros minutos de blanco, Cucurella apunta a estrenarse como titular y hacerlo directamente ante el Santiago Bernabéu.

Un homenaje de campeón

La noche será todavía más especial para Cucurella. Antes del partido, el Real Madrid homenajeará al lateral y a Mikel Oyarzabal por el Mundial conquistado con España. Ambos saltarán juntos al césped del Santiago Bernabéu con la Copa del Mundo dentro de la iniciativa organizada por la RFEF para acercar el trofeo a las aficiones de los clubes que cuentan con campeones en sus plantillas. La cita se celebrará bajo el lema «Rivales por 90 minutos, campeones para siempre».

Cucurella recibirá de esta manera el reconocimiento de su nueva afición junto al capitán de la Real Sociedad antes de convertirse en adversarios cuando comience el encuentro. Será la tercera parada de la gira del trofeo después de visitar anteriormente el Metropolitano y San Mamés.

Una noche redonda para el lateral si se cumplen los planes. Primero levantará la Copa del Mundo ante el Bernabéu y después tendrá la oportunidad de empezar a demostrar por qué Mourinho le eligió para convertirse en el nuevo dueño de la banda izquierda del Real Madrid.