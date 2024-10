Cualquier excusa vale para generar debates con el Real Madrid

Los madridistas solemos temer los parones de selecciones por múltiples razones. Están por supuesto las comunes al resto de clubes: posibles lesiones de los futbolistas y echar de menos los partidos de tu equipo, pero en el caso del Madrid hay un motivo que se añade de manera recurrente: los follones mediáticos propagados por muchos medios que hacen ver que el Madrid es un desastre.

El origen de estas crisis pueden ser las declaraciones de un jugador, el Santiago Bernabéu o hasta el viaje de un jugador en sus días libres. No soy un inconsciente: como creador de contendido conozco perfectamente la dificultad de generar contenido cuando hay parones por selecciones. Las mismas apenas generan atención más allá del día de partido. Es por ello que entiendo, aunque no puedo aprobar, que se aproveche cualquier excusa para generar debates que suelen morir con la vuelta del fútbol.

Con todo esto no quiero decir que no se informe sobre la problemática que ha surgido con el Santiago Bernabéu y la Asociación de Afectados por el Santiago Bernabéu. Por supuesto que es noticiable lo que vaya surgiendo, pero en mi opinión debería hacerse con más rigor y tratando de mostrar la posición de todas las partes involucradas. Aseverar que el Madrid actúa sin licencia en su estadio desde 2001, cuando la información de las licencias que tiene es fácilmente comprobable, no resulta riguroso. Aunque después se cite que quien lo afirma es la asociación antes comentada.

Éste es solo un ejemplo, pero lo que resulta constante es la generación de crisis en estos parones. Cierto es que el Madrid no suele ejercer su legítimo derecho de defensa. Desde hace años el club optó por el silencio como respuesta a la mayoría de inexactitudes. Esta vez sí hubo una escueta respuesta en forma de comunicado, pero normalmente el Madrid se niega a participar en ese juego que hacen a su costa.