El CTA vuelve a contraprogramar un partido del Real Madrid en Champions

Esta temporada, el Comité Técnico Arbitral (CTA) ha incorporado como novedad la publicación de un vídeo semanal en el que explica varias jugadas polémicas de los diferentes encuentros de Primera y Segunda División. Al igual que sucedió hace dos semanas, la sección Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se publicó escasos minutos antes del inicio del Kairat Almaty-Real Madrid de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El duelo de los merengues en tierras kazajas comenzó a las 18:45 horas de la España peninsular. La segunda edición de este nuevo formato también contraprogramó un partido de Champions de los blancos. En aquella ocasión, los canales oficiales de la RFEF lanzaron el vídeo de la polémica arbitral media hora antes del Real Madrid-Olympique de Marsella, que se disputó a las 21:00 horas. Con la atención de los medios de comunicación y del fútbol en general puesta en la jornada de Champions League, el órgano arbitral reconoció el error de Gil Manzano en la expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad.

El CTA no parece tener una política clara en cuanto a la hora de publicación de sus vídeos. El primero de ellos vio la luz a las 12:00 horas del jueves 11 de septiembre. El segundo y el tercero lo hicieron a horas similares: 20:32 horas del martes 16 de septiembre y 19:45 del martes 23. Por esta razón, sorprende el momento elegido para el programa número cuatro de Tiempo de Revisión. Pese a jugar en el primer turno de la jornada, la hora de publicación volvió a coincidir con la previa del partido de Champions del Real Madrid.

El CTA reconoce que Koke no debió jugar el derbi

El contenido del último programa de Tiempo de Revisión ha vuelto a evidenciar errores arbitrales favorables a los rivales del Real Madrid. Al igual que hizo con el gol en fuera de juego de Giuliano Simeone ante el Alavés, el CTA ha admitido que falló a favor de los rojiblancos. En concreto, el organismo arbitral reconoce que el VAR debió intervenir para expulsar a Koke en el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. De haber actuado de manera correcta, el capitán atlético se hubiera perdido el derbi ante el Real Madrid. Además, los del Cholo Simeone acabaron ganando (3-2) el encuentro ante el conjunto vallecano.

Por otra parte, el CTA ha defendido el arbitraje del colegiado Arberola Rojas en el Metroplitano. En el vídeo se considera que acertó al no mostrar la segunda cartulina amarilla a Sorloth y señalando penalti en la acción de Arda Güler sobre Nico González. También contradijo su propia norma al analizar la distancia de Le Normand con la barrera en el gol de falta de Julián Álvarez.