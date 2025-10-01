El CTA se salta su propia normativa con tal de no reconocer un error a favor del Real Madrid

El CTA explicó las acciones más polémicas del derbi del pasado sábado en el Metropolitano. Una de ellas fue el gol de falta de Julián Álvarez. Según la norma del estamento arbitral, el tanto debió de ser anulado porque Le Normand no respeta la distancia con respecto a la barrera. El central español se situó a menos de un metro de la barrera antes de que el argentino golpeara el balón. Pero el CTA asegura ahora que «el gol es legal».

Antes del lanzamiento, Le Normand, se coloca a más de un metro de la barrera (distancia mínima), pero se va a acercando poco a poco y justo antes de que vaya a ejecutar el lanzamiento Julián, el internacional español está incrustado en la barrera del Real Madrid como si fuera uno más. No respeta la distancia mínima exigida de un metro y, por tanto, el gol debía de haber sido anulado siguiendo las normas establecidas por el propio CTA.

La IFAB, encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, asegura que «cuando tres o más jugadores del equipo defensor formen una «barrera», los jugadores del equipo atacante deberán guardar al menos 1 metro (1 yd) de distancia con respecto a la barrera hasta que el balón esté en juego. De modo que aquí la normativa establece el castigo si alguno de los futbolistas atacantes incumple esto último, «se concederá un libre indirecto»».

¡EL PICOTAZO DE LA ARAÑA QUE VALE POR UN DERBI! 🕷️🕸️ Tremendo golazo de Julián Álvarez 🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/uJ79cZcxGb — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

Pero el CTA aseguró en su vídeo semanal de «tiempo de revisión», que «al no existir ningún tipo de interferencia del jugador en la barrera, el gol es plenamente legal y el árbitro, por tanto, tomó la decisión correcta en el campo de dar el gol». Aseguran que «la distancia inicial es de aproximadamente un metro, como marca la norma»

«Un compañero del lanzador se encuentra en una posición cercana a la barrera, pero sin interferencias. La distancia inicial es de aproximadamente un metro, como marca la norma. En el momento del golpeo del balón, este jugador cambia su posición para situarse justo detrás de dicha barrera, sin generar ningún impacto a los jugadores que la forman, ni por contacto físico ni por línea de visión», afirma el CTA, contradiciendo así su propia norma.