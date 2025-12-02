El CTA hace invisible el penalti a Rodrygo en Montilivi

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho invisible el claro penalti sobre Rodrygo Goes el pasado domingo en el Girona-Real Madrid en su habitual «tiempo de revisión» que publican en las cuentas de la RFEF cada semana. Tres acciones de la jornada en Primera División han sido explicadas y ninguna de ellas es del partido que jugaron los blancos el pasado domingo en Montilivi.

El CTA de Fran Soto ha respaldado, una vez más, a uno de sus colegiados favoritos De Burgos Bengoetxea a pesar de su polémica actuación en el Girona-Real Madrid. El respaldo ya quedó claro con la designación de este martes en el Barcelona-Atlético de Madrid, solamente dos días después de la gran polémica de la jornada.

Pero ese mismo respaldo a De Burgos ha aumentado cuando en «tiempo de revisión» no ha aparecido ninguna de las polémicas jugadas ocurridas en el Girona-Real Madrid. Sobre todo el claro penalti que Joel Roca le hizo a Rodrygo Goes y que no fue pitado. Tampoco ha sido explicado el gol del equipo catalán ese día con una falta clara previa sobre Mbappé.

«Tiempo de revisión» ha hecho invisible la jugada polémica de ese penalti sobre Rodrygo. En general, la polémica no ha existido en este Girona-Real Madrid para el CTA. Las tres jugadas de Primera revisadas fueron una de Sorloth contra el Oviedo donde el delantero noruego pidió penalti, la expulsión a Isaac en el derbi sevillano y el penalti sobre Virgili sin roja a Boyomo en Mallorca. Todos ellos, casualmente, aciertos de los colegiados. Ningún fallo.