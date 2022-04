Cristóbal Soria vuelve a hacer el ridículo con la derrota del Real Madrid

Cristóbal Soria no pudo tolerar la victoria del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán tras el triunfo de los blancos por 2-3. El ex delegado del Sevilla no aceptó que Cuadra Fernández favoreciese los intereses de su equipo y le quiso dar la vuelta acusando a los líderes de la Liga de contar con el favor arbitral.

Felicitar a los campeones de Liga…!!! pic.twitter.com/JWS6vjzMqy — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) April 17, 2022

El tertuliano de El Chiringuito publicó una foto con cinco árbitros que a su juicio son madridistas con Mateu Lahoz en el centro de la imagen. Resulta curioso que en la fotografía de los que presuntamente favorecen a los blancos no aparece un Cuadra Fernández que cuajó una actuación para olvidar robándole un gol a Vinicius y no pitando un penalti a Diego Carlos.