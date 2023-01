Courtois y Ter Stegen echan la persiana

La final de la Supercopa de España estará marcada por grandes duelos individuales en todas las zonas de campo, pero los dos jugadores que seguramente se encuentren más en forma de Real Madrid y Barcelona nunca llegarán a topar sobre el césped: Thibaut Courtois y Marc-André ter Stegen. Ambos han sido fundamentales para que sus equipos estén a un peldaño de añadir otro trofeo sus vitrinas.

Así quedó de manifiesto en las respectivas semifinales frente a Valencia y Real Betis con la suerte del fútbol que más desnudo deja a un portero: la tanda de penaltis. Courtois detuvo el lanzamiento decisivo a José Luis Gayá, mientras que Ter Stegen paró los intentos de Juanmi y Williams Carvalho. Ambos fueron el extra perfecto para sus compañeros, ya que ni Real Madrid ni Barça marraron un solo penalti.

En cualquier caso, ambos ya habían sido decisivos durante los 120 minutos previos de las dos semifinales. En el caso de Courtois no se trata de ninguna novedad, no obstante fue el indiscutible héroe de la decimocuarta Copa de Europa que el club blanco levantó la temporada pasada con media docena de actuaciones casi milagrosas frente al Liverpool. En su quinta temporada en el Real Madrid, se mantiene como titular indiscutible y acaba de ser nominado en los premios ‘The Best’ junto con otros cuatro guardametas.

Ter Stegen resurge

En esa lista no figura Ter Stegen, al que le ha faltado tiempo para rentabilizar la resurrección que está viviendo esta temporada en la portería culé. Recién ingresado en el grupo de capitanes tras la repentina retirada de Gerard Piqué, el alemán ha respondido a la confianza de sus compañeros con actuaciones grandiosas, sobre todo en la Liga, donde apenas ha encajado 6 goles en 16 encuentros.

La mitad de ellos los encajó precisamente ante el Real Madrid en el Clásico disputado en octubre en el Santiago Bernabéu, donde fue batido por Benzema, Valverde y Rodrygo de penalti. Ter Stegen, quien por fin se ha hecho con la titularidad en la selección alemana tras la grave lesión de Manuel Neuer, llega con ganas de revancha a la final.