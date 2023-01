Thibaut Courtois volvió a erigirse como héroe del Real Madrid para sacar el billete a la final de la Supercopa de España. Gracias a sus intervenciones durante el partido y posteriormente en la tanda de penaltis definitiva, el belga consiguió certificar el pase en el partido contra el Valencia.

Después del partido, Courtois reconoció tener estudiados a los lanzadores de penaltis del conjunto de Gattuso, algo que resultó siendo decisivo con la parada en el último lanzamiento a Gayá.

MVP Courtois. Decisivo para dar el pase a la final al Real Madrid. #superSupercopa pic.twitter.com/zCQfxEEZee — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2023

«Normalmente en los penaltis se trata un poco de estudiar a los rivales. Cavani me tiró el último a la derecha y por eso me tiré ahí, aunque luego lo lanzó al otro lado. El que falló sabíamos que iba a tirar fuerte a la derecha. Luego Ilaix y Hugo han tirado buenos penaltis. Y Gayá había fallado el último contra el Sevilla a la izquierda y en la tanda ante el Betis tiró al medio, así que decidí lanzarme al medio y la pude parar», explicó el guardameta.

Courtois, elegido MVP de la primera semifinal en Riad, también valoró su buen momento de forma, una vez superadas las molestias físicas. «Cuando uno sufre una lesión y la arrastra un poco, no me sentía cómodo. No son excusas. Después del Mundial hemos solucionado el problema y se nota cuando uno está al 100% o no», explicó.