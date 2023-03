Thibaut Courtois habló en la zona mixta del Bernabéu después de certificar el pase a los cuartos de final contra el Liverpool, y al margen del partido, también habló sobre la situación de Hazard en el Real Madrid. El portero se pronunció sobre su compatriota días después de que tanto Ancelotti como el jugador confirmaran que no hay relación entre ambas partes.

«Cuando Hazard volvió del Mundial entrenó muy bien y esperaba una oportunidad porque no estaban los brasileños. La oportunidad no llegó y bajó un poco la cabeza. Nunca le ha faltado al respeto a nadie», afirmó Courtois tras la victoria contra el Liverpool en el Santiago Bernabéu.

Courtois quiso dar más detalles sobre la relación entre Ancelotti y Hazard. «La relación no es fría. Ha sido muy honesto, no hablamos mucho y es la verdad. Muchas veces es una cuestión de carácter, te encuentras mejor hablando con una persona que con otra. Esto no es lo más importante, para mí es que, aunque no hablemos mucho y no juegue, me respete. Esto lo valoro mucho y yo le respeto de la misma manera. Si no juega mucho es porque hay mucha competencia. En su posición hay un jugador que está aportando mucho y es Vinicius», finalizó.