La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará en el estadio Diego Armando Maradona a Nápoles y los blancos no cuenta con David Alaba. Finalmente, el central austriaco no ha superado la lesión que sufrió en el abductor de la pierna derecha en el encuentro contra Las Palmas del pasado miércoles. El defensa, que no pudo estar contra el Girona, tampoco viajará a Italia. En principio, sí estará disponible para el encuentro contra Osasuna que se celebrará el sábado que viene en el Santiago Bernabéu.

Hay que recordar que Alaba se sometió a pruebas el pasado viernes. Unas pruebas que confirmaron que la lesión es mínima, aunque el club blanco, tal y como contó OKDIARIO, siempre ha tenido claro que no le iba a forzar. Viajar a Nápoles podía ser un riesgo para el central, lo que podría agravar su dolencia.

David Alaba se retiró lesionado del duelo que enfrentó a Real Madrid y Las Palmas a los 41 minutos. El austriaco sintió una molestia en el abductor derecho y, rápidamente, se fue al suelo. Los servicios médicos del conjunto blanco entraron al césped, pero sin mirar nada más le acompañaron al vestuario. En su lugar entró Lucas Vázquez.

Hay que recordar que Alaba se perdió los primeros minutos de la temporada con el Real Madrid ante el Girona. Y es que, el austriaco había jugado todos los minutos con el conjunto blanco, un partido completo con Austria y la mitad de otro con su país. Una carga de minutos que podría haber pasado factura al defensa.

Por otro lado, Ancelotti tampoco podrá contar en el encuentro contra el Nápoles con Militao y Courtois, lesionados de gravedad, además de Arda Güler, que se sigue recuperando de la lesión muscular que sufrió el pasado martes. Además, ha contado con los canteranos Álvaro Carillo y Lucas Cañizares, que hará las labores de tercer portero.

El plan de viaje del Real Madrid

El Real Madrid pondrá rumbo a Nápoles el lunes a las 9:50 horas. El plan es que los blancos lleguen al sur de Italia a las 12:20 horas, aproximadamente. Tras aterrizar, pondrán rumbo al Grand Hotel Vesuvio, su cuartel general durante los dos días que estarán en territorio transalpino. Al término del encuentro, la expedición madridista pondrá rumbo a la capital de España. Esperan estar montados en el avión sobre las 00:30 horas y con los tres puntos en las mochilas. Llegarán a España sobre las 3:15 horas.

Además del primer equipo, también viajará a Nápoles el Juvenil A de Álvaro Arbeloa. El filial madridista se medirá a los italianos en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Youth League. El duelo se celebrará a las 14:00 horas en la Ciudad Deportiva Giuseppe Piccolo di Cercola.

Por último, la directiva madridista tendrá el tradicional almuerzo con el Nápoles en Le Muse Restaurant. El encuentro entre ambos equipos, donde estará Florentino Pérez, será a las 13:00 horas el día del partido.

Convocatoria del Real Madrid