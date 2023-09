David Alaba ya se ha sometido a pruebas médicas y el resultado sobre su lesión es positivo. Al austriaco se la ha diagnosticado una pequeña lesión en el abductor derecho que le impedirá estar contra el Girona en Montilivi, pero que sí le podría dejar estar contra el Nápoles el próximo martes en el encuentro perteneciente a la segunda jornada de Champions, aunque en el club reconocen que podría ser una temeridad forzarle.

«Alaba tiene una lesión que si el martes fuese la final de la Champions, jugaría», aseguran desde el vestuario del Real Madrid. Esto es positivo, porque confirma que la dolencia no tiene mayor importancia. Por lo tanto, la duda en estos momentos es saber si debe o no entrar en la lista para Nápoles.

Las próximas horas serán decisivas para saber qué termina pasando con Alaba. El austriaco no jugará ante el Girona y el domingo será importante para saber como está su lesión. No obstante, lo que tienen claro en el club es que no se tomará ningún riesgo con el central. Si el lunes viaja a Nápoles es porque está al cien por cien, algo que en estos momentos parece complicado.

El propio Ancelotti habló de la situación de Alaba en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Girona: «Se ha hecho pruebas y no es nada serio, es una pequeña molestia. Intentaremos recuperarlo para el martes». El italiano es optimista, pero la realidad es que con Rüdiger recuperado la urgencia es menor.

Rüdiger sí estará contra el Girona

Antonio Rüdiger sí está recuperado de las molestias que sufrió en el gemelo derecho en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu. El alemán se ejercitó con una venda tanto el jueves como el viernes, pero está en la convocatoria y será titular.

Por lo tanto, los centrales del Real Madrid para el duelo contra el Girona serán Nacho Fernández y Antonio Rüdiger. Además, Ancelotti ha contado con el canterano Álvaro Carillo. El capitán del Castilla de Raúl asciende con el primer equipo en una lista.

¿Cuándo se lesionó Alaba?

David Alaba se retiró lesionado del duelo que enfrentó a Real Madrid y Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu a los 41 minutos de encuentro. El austriaco sintió una molestia en el abductor derecho y, rápidamente, se fue al suelo. Los servicios médicos del conjunto blanco entraron al césped, pero sin mirar nada más le acompañaron al vestuario. En su lugar entró Lucas Vázquez.

Desde que empezó la temporada oficial, David Alaba había jugado todos los minutos con el Real Madrid, un partido completo con Austria y la mitad de otro con su país. Una carga de minutos que han terminado por lesionar al central madridista.