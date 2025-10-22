Convocatoria del Real Madrid contra la Juventus: Arnold no pasa la prueba y Mendy regresa… ¡¡¡179 días después!!!

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra la Juventus, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions, tiene una novedad muy importante para Xabi Alonso. El donostiarra ha citado a Ferland Mendy, que ya ha recibido el alta competitiva y se sentará en el banquillo.

Hay que recordar que el lateral izquierdo francés no entraba en una convocatoria desde hace 179 días, cuando fue citado para la final de la Copa del Rey que enfrentó a Real Madrid y Barcelona en Sevilla. El galo fue titular aquella noche y, a los ocho minutos, se rompió, quedando más de cinco meses apartado de los terrenos de juego. También destaca la inclusión en la convocatoria del Real Madrid de Thiago Pitarch, que repite en la lista de Xabi Alonso.

En el capítulo de bajas, Xabi Alonso no podrá contar para este partido con Trent Alexander-Arnold, que no pasó la prueba a la que sometió en Valdebebas, Huijsen, Ceballos, Alaba y Rüdiger. Todos ellos siguen lesionados y no estarán en este duelo. La buena noticia es que el capitán, Carvajal, sí estará en el Clásico del próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu, mientras que el central español también lo intentará.

Un clásico europeo

Antes del clásico del fútbol español -el Real Madrid-Barcelona que detendrá el mundo del fútbol el próximo domingo-, el equipo de Xabi Alonso encara otra cita de gran solera europea, también en el Santiago Bernabéu, este miércoles, ante una Juventus que busca despegar y cambiar su mala dinámica en un estadio icónico.

Semana grande en el Bernabéu. Duelo histórico de Champions y clásico ante el Barcelona. Será el vigésimo tercer enfrentamiento del equipo blanco con la Juventus, uno de ellos fuera del marco europeo y reciente: en el Mundial de Clubes del pasado verano. Un duelo con el dulce recuerdo madridista de dos finales de Champions ganadas, sólo superado en número de enfrentamientos por el protagonizado ante el Bayern Múnich (28 citas).

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Militão, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.