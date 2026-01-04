Convocatoria del Real Madrid contra el Betis: ¡Carvajal regresa a una lista sin Huijsen!

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Betis tiene cinco ausencias y una gran novedad, el regreso de Dani Carvajal. Huijsen sufre molestias y se pierde el encuentro contra los andaluces. Tampoco estarán frente a los de Pellegrini, Militao, Trent, Mbappé y Brahim. Todos sufren diferentes dolencias, excepto el atacante, que está concentrado con Marruecos para disputar la Copa de África.

Militao y Trent están descartados para la Supercopa de España y todavía tienen varias semanas por delante de recuperación. Tampoco estará junto al resto de sus compañeros Brahim Díaz, ya que se encuentra con Marruecos.

La buena noticia es Carvaja ya está en la convocatoria para el duelo contra el Betis, y, por lo tanto, sí viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Que Carvajal sea titular en la semifinal contra el Atlético o en una hipotética final contra el Barcelona o el Athletic es complicado, pero su simple presencia dentro del vestuario madridista ya es importante.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Carvajal no ha dejado de trabajar desde que los servicios médicos del Real Madrid le dieron permiso. El capitán es vital en el vestuario, ya sea jugando o no. Su simple presencia ayuda a sus compañeros, ya que es la voz más autorizada del vestuario madridista. Y su ausencia, sin duda, ha pesado mucho en un vestuario que lo está pasando mal.

Por otro lado, hay que mencionar que los canteranos que completan la convocatoria del Real Madrid son Sergio Mestre, que hace las labores de tercer portero, David Jiménez y Thiago Pitarch.

Mbappé necesita un milagro

Mbappé necesita un milagro para poder subirse al avión junto al resto de sus compañeros el próximo 6 de enero, rumbo a Arabia Saudí, donde el Real Madrid disputará una nueva edición de la Supercopa de España. El galo está descartado para jugar contra el Betis el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu, pero ahora mismo su presencia en el torneo que se celebra en Yeda es una incógnita.

«En un mundo ideal, no debería jugar. Dependerá de muchos factores. Ahora mismo, ni los doctores ni él conocen qué pasará», aseguran desde Valdebebas este primer día del año. Por lo tanto, ahora solo toca esperar y cruzar los dedos, aunque el milagro parece complicado de pronosticar.

Convocatoria del Real Madrid