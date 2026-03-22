Convocatoria del Atlético contra el Real Madrid: Oblak no estará ni en el banquillo

Todos los caminos del Atlético llevan al Bernabéu. Ahí empiezan los vertiginosos 27 días que llevarán a los rojiblancos a enfrentarse al Real Madrid, Barcelona y Sevilla en Liga; de nuevo el Barcelona en Champions y Real Sociedad en la final de Copa del Rey. Todo en menos de un mes y con parón de selecciones incluido de por medio, con el temor que el Virus FIFA infunde. Pese a ello, la convocatoria del Atlético para el derbi está completa.

Todo lo completa que puede estar teniendo en cuenta que hay cuatro bajas. Tres de ellas afectan directamente a la columna vertebral. Oblak, Pubill y Barrios. A ellos se une Mendoza, también lesionado. Los cuatro se caen de una convocatoria en la que sí figura Ruggeri pese a no ejercitarse sobre el terreno de juego los dos días previos al derbi. Hizo trabajo de gimnasio, pero se encuentra en condiciones para disputar el partido en el Bernabéu.

La baja de Oblak abre la puerta de nuevo a Musso. El curso pasado ya dejó destellos en Copa y esta temporada ha sido clave en el pase del Atlético a la final. La lesión muscular de Oblak ha provocado que Musso se vista de corto más veces de las imaginadas. Lo hizo en Champions, en la vuelta de octavos contra el Tottenham, y lo hará el próximo domingo en el derbi capital contra el Real Madrid en el Bernabéu. Rival y escenario exigentes para la reválida definitiva del argentino. Musso transmite seguridad a sus compañeros y al hombre que viste de traje negro en la banda.

Convocatoria del Atlético para el derbi: