El controvertido consejo de Ana Peleteiro a Vinicius hablando de racismo en España: «El clasismo…»

Ana Peleteiro ha querido dar consejos a Vinicius sobre racismo en España. La gallega, siempre tan apegada a las causas sociales que defiende la izquierda en este país, quiso poner claras algunas cosas al jugador del Real Madrid sobre un tema que asegura haberle afectado desde el principio de su carrera deportiva como atleta, pese a frivolizar con él, como cuando afirmó que «en atletismo los negros molamos, los blancos se visten de negros».

En este caso, la medallista olímpica en triple salto explicó que el problema en España no es «el clasismo». «Creo que España no es un país racista, sino clasista. Yo la primera, como española, que he tenido que aprender a no ser así y a decir que no podemos decir ciertos comentarios porque no están bien, aunque lo hagas sin maldad», dijo en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

«Puedo llegar a entender a Vinicius, pero he de decir que en el fútbol, desde que se habla de este tema, las cosas han cambiado mucho. La primera vez que fui al Bernabéu, en 2009, pasé miedo, no me sentí muy segura. Este año fui con mi marido a las semifinales de la Champions y una persona, cinco filas detrás de nosotros, hizo un insulto racista a un futbolista, creo que fue Camavinga. Todos los de su alrededor no tardaron ni tres segundos en señalarlo. Vinieron los de seguridad y le sacaron del estadio», aseveró Peleteiro.

Por eso la atleta cree que hay que darle tiempo a la sociedad para que evolucione. «Creo que está habiendo un cambio. Hay que educar a los más jóvenes a que insultar con tu raza no es insulto coherente y comparar con un animal para hacer daño no está bien. Entiendo que Vinicius esté cansado y que se queje. España sí que es un país que merece ser sede del Mundial porque en fútbol somos los mejores, pero hay que seguir educando en todo esto y visibilizando que es algo que existe. No es referencia de una sociedad, porque España es un país maravilloso y los españoles somos más que eso. Todo lo que se pueda hacer para ser mejores, bien recibido será», añadió.

Más control en redes sociales

Peleteiro, de hecho, pone el foco en las redes sociales y pide más control. «Cuando fui al Campeonato de Europa hice un comunicado porque salíamos cinco de mis compañeros, todos negros y los comentarios eran: ‘el equipo nacional de Angola’, ‘parecemos Francia’… muchos comentarios racistas. ¿Esa es la realidad de un país? No lo creo. Pero si que es cierto que las redes sociales son un espacio que no tiene ningún tipo de control, en el que se permite decir e insultar. Sigo sin entender que en 2024 no tengas que poner tu DNI para hacerte una red social», aseguró.

Finalmente, la atleta se quiso poner en la piel del delantero brasileño. «Ir a hacer tu trabajo y recibir los insultos que se reciben no tiene que ser plato de buen gusto para nadie. A mí eso nunca me ha pasado en atletismo, es muy diferente de lo que hay en el fútbol. Creo que se debe hablar para que se erradique», zanjó Ana Peleteiro sobre el asunto Vinicius.