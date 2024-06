Tebas se apropia del éxito de Vinicius luchando contra el racismo tras no protegerle

La Justicia española ha determinado una sentencia de ocho meses de prisión y dos años de sanción sin acceder a un recinto deportivo para los tres energúmenos que profirieron insultos racistas hacia Vinicius en Mestalla hace dos temporadas. La lucha contra el racismo que ha enarbolado el delantero brasileño del Real Madrid desde aquel día ha dado sus frutos y al fin existe una condena ejemplar para este tipo de actos dentro de un campo de fútbol, algo que hasta ahora quedaba impune aunque los agresores fueran identificados por el club y por la Policía.

Tras la sentencia, a todas luces luchada desde el principio por Vinicius, Javier Tebas, presidente de la Liga, no ha dudado en publicar un mensaje en redes sociales para atribuir todo el mérito a la institución que dirige y que fue una de las grandes señaladas por el futbolista brasileño tras lo sucedido en el estadio valencianista.

✅LALIGA logra la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol. 🧑‍⚖️Se ha impuesto a los tres culpables que insultaron a @vinijr en Mestalla una pena de 8 meses de prisión y la imposibilidad de acceder a un estadio durante 2 años. 📎… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 10, 2024

Guerra Tebas-Vinicius

En su día, el abogado y presidente de la competición, no solo no protegió a Vinicius sino que le señaló públicamente -de nuevo a través de sus redes sociales-, algo que choca frontalmente con su actitud después de ver que el delantero del Real Madrid tuvo el apoyo unánime de todo el mundo del fútbol, desde leyendas como Pelé hasta estrellas que aún están vigentes como Neymar.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

La polémica acusación de Tebas se produjo después de un comunicado publicado por el perfil oficial del propio Vinicius en sus redes sociales, en el que acusaba a la Liga de permitir este tipo de comportamientos racistas ya que no era la primera vez que los sufría y en el que afirmaba que llegaría hasta el final en su lucha contra este tipo de personas que inundan los campos de fútbol.

«No era la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo cree normal, la Federación también y los adversarios lo alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora es el de los racistas», comenzaba Vinicius su escrito.

«Una nación hermosa, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, lamentablemente, por todo lo que pasa cada semana, no puedo defenderlo. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí», sentenció en un comunicado muy duro contra la competición y contra España pero que reflejaba a la perfección lo que estaba ocurriendo en la Liga.