La continuidad de Carlo Ancelotti no depende sólo de los títulos

En el Real Madrid la continuidad de Carlo Ancelotti no estará totalmente sujeta a que el club blanco termine ganando algún título esta temporada. En la entidad son muchas las voces que entienden que el desgaste con el entrenador es notable, pero todos son conscientes de que si sigue será capaz de mantener un buen ambiente. Desde las altas esferas de la cúpula están cansados de determinadas decisiones del italiano. No gusta que Tchouaméni haya pasado a ser suplente, que Camavinga juegue de lateral izquierdo habiendo otras opciones más coherentes o que repita una y otra vez con Modric y Kroos en el centro del campo en los partidos grandes. Esto es lo que está deteriorando el segundo año de Carletto en el Bernabéu.

Por ello, desde la directiva madridista trasladan el mensaje de que en estos momentos da un poco igual que Ancelotti gane o no los dos títulos a los que aspira su equipo: Copa y Champions. Lo más importante para ellos es que tome decisiones correctas que no afecten al conjunto en el plano deportivo. Obviamente, no ha gustado como se ha perdido una Liga. En estos momentos, está a 12 puntos de distancia ante un Barcelona que ha sido, una vez más, vapuleado en Europa. Mientras, en ante los blancos, suma tres victorias consecutivas.

Con esta situación, ahora mismo desde Valdebebas entienden que lo más probable es que Ancelotti deje de ser entrenador del Real Madrid una vez finalice la temporada, aunque nadie se atreve a dar nada por seguro. Si gana la Champions decidirá él, pero si no lo consigue el club se sentará con el italiano para afrontar el futuro juntos o separados. Mientras, el técnico sabe que tiene un año de contrato y lo quiere cumplir, ya que su compromiso con la entidad madridista es máximo, pero también es consciente de que las altas esferas están molestas con algunas decisiones que ha tomado en los últimos meses.

El vestuario le ve en Brasil

Mientras, el vestuario del Real Madrid cree que Carlo Ancelotti hará las maletas una vez finalice la presente temporada. Varios de los jugadores del equipo blanco están seguros de que el italiano aceptará la oferta que le hará Brasil para ser nuevo seleccionador de la pentacampeona del mundo. De esta forma, la caseta madridista está expectante para ver qué pasa con el italiano.

Parte de la plantilla entendería que Ancelotti tomase esta decisión, ya que sería poner el broche de oro a una carrera brillante desde el banquillo. Tras ganar cuatro Champions -dos con el Madrid y dos con el Milan- y las cinco grandes ligas, afrontar el reto de dirigir a la mejor selección del planeta sería la despedida perfecta. Brasil no tiene seleccionador y le esperará hasta que finalice la temporada.