Neymar podría haber sido jugador del Real Madrid. En el año 2013, el brasileño fichó por el Barcelona pero podría haberse vestido de blanco, como ya lo había hecho unos años atrás. Cabe recordar que en marzo de 2006, con 14 años, Ney estuvo entrenando e impresionando durante dos semanas en Valdebebas. Los blancos consiguieron incluso hacerle una ficha, pero finalmente el representante pidió que los madridistas pagasen 60 mil euros. Oferta rechazada por el club.

Sin embargo, unos años más tarde, el Real Madrid volvería a la carga. Esta vez, un rival le plantaría cara: el Barcelona. Neymar tuvo la oportunidad de fichar por ambos, aunque finalmente se decantó por la Ciudad Condal y eso que Chamartín le ofrecía todo lo que él quisiese, literalmente. «El Barcelona tenía una propuesta formal. El Real Madrid me dio un cheque en blanco y me dijeron de rellenarlo. Me decían: ‘Pon lo que quieras y te lo pagamos’. Si me hubiera ido al Madrid, habría ganado el triple de lo que ganaba en el Barça», afirmó Ney.

De la NBC a la BBC. Un año antes de que llegara Gareth Bale, Neymar era la principal pista del Real Madrid. Petición del Presidente en persona. «Siempre le gusté a Florentino. Me hablaba mucho y el quería que jugara en el Madrid», relató el brasileño.

No obstante, en el podcast de Podpah, Neymar explicó porqué decidió marcharse al Barça. «Acabé escuchando a mi corazón. Mi sueño era jugar en el Barcelona. Ronaldinho jugó ahí, Messi ya estaba… Siempre tuve el sueño de jugar con él. Entonces, decidí irme al Barcelona», zanjó el delantero.

Neymar, de vuelta a casa

Neymar regresó al Santos en enero con un contrato de seis meses. Después de un año y medio en el Al-Hilal de Arabia Saudí donde las lesiones se cebaron con él, el Príncipe escuchó al Rey Pelé desde los cielos y regresó a su casa. Desde que el niño regresó, la familia sonríe. En su último partido, exhibición total.

Aunque no está en su mejor forma, especialmente en lo físico, su habilidad sobresale en el campeonato Paulista. Con solo mostrar su destreza a balón parado, aseguró la victoria contra el modesto Inter de Limeira. Su actuación fue completa: dos asistencias y un gol espectacular desde el córner, que maravilló al público. Este tanto olímpico también aseguró el pase del Santos a los cuartos de final de la competición. Fueron tres momentos brillantes en media hora que iluminaron un partido algo apagado de su equipo.

Esta es la primera gran actuación de Neymar desde su regreso al Santos y forma parte de su plan para demostrar que aún tiene el nivel para volver a Europa, específicamente al Barcelona. El brasileño será agente libre en el verano de 2025 y su meta principal es llegar en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos 2026, probablemente su última participación con la selección brasileña.

A los 33 años, Neymar estaría dispuesto a aceptar condiciones económicas modestas y llegaría sin costo de traspaso. El jugador vería al club catalán como un trampolín para sus objetivos personales, mientras que Laporta tendría un atractivo publicitario ideal para vender camisetas y reconciliarse con parte de la afición tras su polémica salida en 2017.