La comparación de Güler que ilusiona al madridismo: «Es una mezcla entre Guti y Modric»

Cuatro días después de que el Real Madrid anunciara su fichaje, el descubridor y gran valedor de Arda Güler se ha pronunciado sobre el salto en la carrera de su máximo descubrimiento, y se mojó a la hora de afirmar que acabará siendo el «capitán», además de compararle con dos leyendas del conjunto blanco como Guti y Modric. La mayor promesa del fútbol turco acaba de llegar a sus 18 años a la capital de España, pero Serhat Pekmezi, jefe de cazatalentos del club turco, le reclutó para el Fenerbahce cuando tenía 14 años, medía 1,60 metros y apenas pesaba 46 kilos.

Un día en el que se lo topó mientras jugaba un partido de cadetes vestido con la camiseta del Genclerbirligi, que se enfrentaba al Osmanlispor. Pero, realmente, el ojeador había acudido a la cita para observar la actuación de otro futbolista, Emre Uzun. Desde el primer momento, Pekmezi quedó asombrado por su talento, de ahí que le definiese como un «bailarín» cuando tiene la pelota en los pies.

«No jugaba al fútbol, bailaba con la pelota: tenía y tiene gracia de bailarín. Lo primero que me llamó la atención de Arda Güler es que siempre mira mucho a los demás antes de recibir el balón. Ese día en el 65′ se lesionó el tobillo izquierdo pero quiso seguir jugando. Lo seguí fuera de la cancha después del partido, se fue en el coche con su padre aún con más dolor que antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a ser una estrella», destacó Pekmezi.

De hecho, el cazatalentos tuvo que convencer al presidente del Fenerbahce, Ali Koc, para que fichase a Güler cuanto antes, y lo hizo con un vídeo en el que recopiló una serie de jugadas que demostraban su enorme calidad. «Pero el presidente Ali Koc no me tomó en serio. No me rendí y preparé un DVD con todas sus mejores jugadas. A riesgo de perder mi trabajo, se lo di a su chofer y le rogué que se lo mostrara», le desveló Pekmezi al periodista Filippo Rocchi.

Su pronóstico

Para concluir, el turco lanzó su apuesta sobre lo que puede ser el futuro de Güler en el Madrid, y también le comparó con dos futbolistas de una clase espectacular. «Él y Messi son muy diferentes. Güler diría que es más una mezcla entre Guti y Luka Modric», comentó el ojeador. «El Real Madrid es el lugar adecuado en el momento adecuado para él. Lo siento, un día será el capitán y el gran orgullo de Turquía. Ningún turco ha conseguido nunca ganar la Champions, creo que será el primero y el día que pase espero estar en el estadio para verlo», vaticinó Pekmezci.