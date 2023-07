El presidente del Fenerbahce confirma la salida de Arda Güler

El presidente del Fenerbahce, Ali Koc, ha anunciado la marcha de Arda Güler en este mismo mercado de fichajes. El interés del Real Madrid se ha traducido en una oferta que rondaría los 20 millones de euros y que ni jugador ni directiva habrían podido rechazar. Es por ello que, de momento, el empresario turco ha confirmado lo que muchos esperaban, su marcha.

El presidente del equipo turco no se anduvo con miramientos y fue sincero con loa aficionados a la hora de afirmar que pierden a su pieza más cotizada. «Arda Güler no quiere quedarse en el Fenerbahçe. Hubo ofertas que hicieron posible que se quedara, pero él prefirió que no y tenemos que respetarlo. Daré las explicaciones necesarias cuando quede claro en qué condiciones se irá. Arda no estará en el Fenerbahçe la próxima temporada», confirmó Koc.

«Millones de aficionados han abrazado a Arda y sabemos de la simpatía que despierta allá donde vamos, tenemos que contarle el proceso a mucha gente, ellos merecen saberlo», prosiguió el mandamás del Fenerbahce en sus declaraciones. Lo que no desveló fue el destino que le depara, pero todo apunta a que será el club blanco.

«El proceso no ha finalizado. Una vez finalizado el proceso, tengo la obligación de explicar todos los acontecimientos en detalle. El hecho de que Arda sea tan deseado es el orgullo del fútbol turco. Haga lo que haga Arda… Hemos enviado a muchos jóvenes al extranjero, pero todos vuelven. Pase lo que pase, que Dios escriba lo mejor, puedo decir una cosa clara», aseguró.

Por tanto, la voz más autorizada del equipo en el que, hasta la fecha, militaba Arda Güler ya ha dado un paso definitivo anunciando su adiós. Sólo queda por saber si en los próximos días todo este asunto acaba con el turco presentado con la nueva equipación del conjunto blanco.