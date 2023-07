Arda Güler se dispara en redes sociales después de fichar por el Real Madrid

El furor por Arda Güler en las redes sociales se ha disparado alrededor de todo el mundo. El último fichaje del Real Madrid ha despertado la ilusión de los aficionados blancos, que no paran de interactuar digitalmente inflando las cifras de seguidores y de me gusta tanto del jugador como de su nuevo equipo.

En las últimas 24 horas, desde que se oficializara su fichaje, Güler ha visto cómo sus seguidores ascendían hasta los 3.300.000 millones en su cuenta de Instagram, 1.100.000 más que los que tenía antes del anuncio del Madrid. De hecho, en las últimas semanas su descubrimiento en el panorama europeo ya había supuesto un incremento de todos los números de sus redes sociales.

Su última publicación en Instagram, en la que se despedía del Fenerbahce con una emotiva carta, ya suma 1.900.000 me gusta, y se ha convertido en la fotografía más comentada y valorada de su cuenta. Y no sólo eso, el propio club merengue también ha visto incrementadas sus interacciones en redes sociales.

Con el anuncio de su fichaje, el Madrid llegó a más de 700.000 me gusta en tan sólo un día, uno de los mayores récords de la red social Twitter. Unos números desorbitados para un jugador de 18 años que pisará el Santiago Bernabéu por primera vez en la temporada 2023/24, en la élite y vestido de blanco.

Su deseo

Pero el principal cometido del jugador no es crecer económicamente a través de Internet, sino trabajar duro para lucir el mayor número de ocasiones posibles la camiseta de su nuevo equipo. Él mismo dijo en su presentación de este viernes que venía para ser «una leyenda del Real Madrid». Es por ello que también confirmó que no va a salir cedido en su primera temporada.

«Descarto la cesión. Quiero quedarme a jugar aquí. Voy a aprovechar la oportunidad de jugar. Me han ofrecido eso. No entra en mis planes salir cedido», sentenció Güler, para luego desvelar por qué eligió el Madrid y no el Barça: «Había muchos clubes interesados, pero el Madrid es mi referencia y mi preferencia. Quiero aportar todo mi talento», afirmó.