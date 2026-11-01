Cómo hemos cambiado: así ha sido la metamorfosis del Real Madrid de Mourinho

El Real Madrid que sale de Santander tiene poco que ver con el que perdió el derbi contra el Atlético. Entre aquella derrota por 2-1 y la exhibición de El Sardinero hay seis victorias consecutivas y una transformación que se reconoce en el juego, en la respuesta a las dificultades y en el reparto de responsabilidades. Mourinho ha encontrado una estructura que protege mejor al equipo y permite atacar con más sentido. Tchouaméni y Bernardo Silva ponen el equilibrio, Diomande multiplica las amenazas y el bloque empieza a competir con una identidad reconocible.

El golpe del derbi dejó al descubierto problemas que iban más allá de una mala tarde. El Real Madrid sufría cuando perdía la pelota, concedía espacios y tenía dificultades para mantener conectadas sus líneas. Había talento para resolver acciones, pero faltaba continuidad para gobernar los partidos. Demasiadas situaciones dependían de que alguien encontrara una solución individual.

La reacción ha cambiado el escenario. Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig, Barcelona y Racing forman una secuencia de triunfos que explica el crecimiento del equipo. Cada encuentro ha exigido una respuesta diferente. Ganar seis veces seguidas también significa aprender a hacerlo de varias maneras.

Dos hombres para ordenar al equipo

La principal intervención de Mourinho está en el centro del campo. El doble pivote ha dado al Real Madrid un punto de apoyo desde el que construir y una protección más consistente cuando toca defender. Tchouaméni y Bernardo Silva ofrecen cualidades distintas que empiezan a encajar. Por lo menos para los grandes encuentros.

El francés sostiene, recupera y ocupa espacios que antes quedaban demasiado expuestos. Su presencia permite que el equipo tenga una referencia por detrás del balón. Bernardo añade pausa, precisión y capacidad para encontrar una salida cuando el rival aprieta. Con él, la posesión adquiere intención.

La pareja ayuda también a quienes juegan por delante. Bellingham puede acercarse al área, Güler encuentra socios para combinar y los extremos reciben en situaciones más favorables. El orden del centro del campo se extiende al resto del dibujo. Hay menos distancias que recorrer para ayudarse y más opciones cuando aparece la pelota.

Roma enseñó a resistir y el Clásico a responder

La transformación tampoco se entiende únicamente desde la pizarra. En Roma, el Real Madrid tuvo que levantarse de un 1-3 para terminar ganando 3-4. Aquel partido puso a prueba su capacidad para seguir compitiendo cuando todo parecía torcido. La respuesta alimentó una confianza que después encontró continuidad.

El Clásico ofreció otro examen. El empate del Barcelona obligó a reorganizarse y Mourinho encontró en Camavinga una solución para recuperar fuerza en el centro del campo. El Real Madrid acabó imponiéndose por 1-2, con el francés participando de manera decisiva en el segundo gol de Mbappé.

Son victorias que construyen algo más que una racha. El equipo empieza a reconocer que puede corregir durante los partidos, resistir un tramo complicado y encontrar recursos en el banquillo. Esa seguridad tiene consecuencias en la forma de jugar.

Diomande amplía los límites

El crecimiento de Diomande es otra de las grandes noticias. El marfileño ha aprovechado sus oportunidades hasta convertirse en una amenaza constante. Su actuación en Santander, coronada con otro golazo, prolonga un momento que está dando al ataque una energía especial.

La sanción de Vinicius ha exigido alternativas y el Real Madrid ha encontrado una respuesta de mucho nivel. Diomande aporta desborde, profundidad y remate, además de una implicación que ayuda a sostener su banda. Su rendimiento amplía las posibilidades de Mourinho y eleva la competencia.

El Sardinero confirmó esa sensación de equipo que sabe mejor lo que quiere hacer. Quedan ajustes y errores que corregir, pero la evolución resulta evidente. El Real Madrid ha convertido el golpe del derbi en el comienzo de una reacción sostenida. Seis victorias después, las ideas de Mourinho ya tienen una traducción reconocible sobre el césped.