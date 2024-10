Claudio Giráldez: de canterano del Real Madrid a técnico del Celta

Claudio Giráldez (36 años) vuelve a cruzar caminos con el Real Madrid. El técnico pasó siete años en La Fábrica (2001-2008). Ahora, es el actual entrenador del Celta de Vigo y tendrá la difícil tarea de derrotar al equipo que le formó como futbolista. En las últimas once visitas de los merengues a Balaídos: nueve victorias y dos empates a favor de los de la capital. Giráldez afronta el encuentro con ambición, aunque sabe que no será fácil: “El Real Madrid es capaz de hacer cualquier cosa, tiene recursos para hacerte daño dominando o no el balón. Tenemos que salir de su primera presión y ser capaces de dominar el partido”.

Además, en la rueda de prensa, el entrenador vigués se ha rendido a Kylian Mbappé. “Es uno de los mejores jugadores del mundo y está rodeado de otros de los mejores jugadores del mundo. Tienen que ir conociéndose. Es un jugador muy difícil de parar, que en espacio grande te hace daño y, aunque parece que no, en espacio pequeño también es muy bueno. Encaja perfecto para lo que es el Real Madrid”, contaba.

De hecho, como Ancelotti, Claudio tuvo que responder a las preguntas sobre las polémicas que rodean al francés, aunque fue contundente con el asunto: “No conozco al jugador ni los pormenores de la situación. No puedo valorarlo. Son futbolistas acostumbrados a la presión, a los comentarios positivos y negativos, y supongo que Mbappé estará concentrado para mañana hacer su mejor partido posible”, concluía.

Sus años en el Real Madrid

Claudio Giráldez llegó al Real Madrid en el 2001. Si fue más un futbolista del C, también tuvo un partido con el Castilla, en la 2007-08. Y, casualidades de la vida, ese partido se disputó contra el filial del Celta, equipo que ahora entrena. El exlateral izquierdo disputó los 90 minutos del encuentro. En el once destacaban nombres como el de Antonio Adán, Dani Parejo, José Callejón, Alberto Bueno o Adam Szalai.

Cuando en la rueda de prensa le preguntaron por sus años de blanco, el porriñés recordó con mucho cariño sus años en la cantera, y también se acordó de algunos excompañeros. “Estuve siete años allí jugando. Tengo amigos trabajando en el club, pero en el primer equipo ya no porque somos mayores. El último con el que jugué era Nacho. Es una casa que conozco muy bien y es un partido especial en lo personal”, rememoraba.

Sin embargo, si sus antepasados madridistas le hacen sentir nostálgico, el entrenador descarta una posible vuelta, esta vez en los banquillos del Santiago Bernabéu. “Acabo de renovar y me imagino que voy a estar aquí. Es mi casa. No tengo la necesidad de nada más que esto. Estoy feliz y es mi sueño. Me veo en el Celta mucho tiempo”, zanjaba el entrenador.

La carrera de Claudio Giráldez fue un tanto atípica. Después del Madrid, el lateral se marchó al filial del Atlético de Madrid donde jugó una temporada antes de volver a sus tierras gallegas. En 2014, el defensa decide colgar las botas para ser técnico. Empezó en las inferiores y fue escalando categorías. En la 2022-23, tras dirigir al Juvenil que militaba en la División de Honor, los celtistas le darían las riendas del Fortuna. Con el filial y en su primer año, el de Porriño consiguió un histórico ascenso a Segunda División. Desde el 12 de marzo de 2024, es entrenador del primer equipo. Su buena labor (evitó un descenso y esta temporada llegó a ser líder) le ha valido una renovación hasta 2027.