Mbappé reinicia sesión. El francés ha tenido dos semanas de trabajo en Valdebebas que le han venido francamente bien para poder coger el nivel físico que tanto necesitaba el delantero francés. Era evidente que el galo no estaba al cien por cien en este inicio de temporada. No tenía ninguna dolencia física, pero no se terminaba de encontrar al cien por cien. En estos 10 días ha avanzado notablemente.

La ausencia de pretemporada le ha pasado factura en sus primeros meses como jugador del Real Madrid. Hasta la fecha, la entidad madridista no ha podido disfrutar de la versión más dominante del jugador francés hasta el momento. Pero el reto es que a partir de ahora empiece a subir notablemente su nivel para comenzar a ser determinante.

Durante este parón de selecciones, se ha quedado en Valdebebas a pesar de las críticas que han llegado desde Francia. Sólo Deschamps, su seleccionador, ha entendido la decisión de su capitán. Mientras en el país galo se le ha acusado de falta de compromiso, en realidad lo que necesitaba Mbappé era ponerse a punto para marcar diferencias de nuevo. Algo que, escuchando a Ancelotti, parece que sucederá próximamente.

De hecho, en el Real Madrid destacan que futbolísticamente está especialmente fino. Se está encontrando consigo mismo. Además, el ruido de fuera le afecta lo justo. El galo sólo se centra en mejorar su físico para tratar de volver a ser el jugador diferencial que fichó la entidad madridista.

En Valdebebas ha estado estos días teniendo un plan especial focalizado en recuperar y potenciar su físico. Mbappé se ha puesto en manos de Pintus y su equipo para terminar de definir un físico que no le permite rendir al máximo nivel. No obstante, la preocupación siempre ha sido mínima en el Real Madrid, ya que sabían perfectamente que los primeros meses del galo en Valdebebas no iban a ser sencillo.

El objetivo es que a partir de este parón de selecciones comience a crecer física y futbolísticamente. Su actitud es muy buena y en el club están encantados con su compromiso, pero necesita mejorar determinados aspectos para volver a ser el jugador que deslumbró a todos en el PSG y, sobre todo, con Francia.

Un Mbappé feliz

Ancelotti reconoció en la rueda de prensa previa que ve «feliz» a Kylian Mbappé, que aseguró es «un jugador distinto al de antes del parón», y evitó hablar de su viaje a Suecia, al asegurar que todo lo que se está investigando por una supuesta violación, son «especulaciones».

«Mbappé ha aprovechado este parón para mejorar su condición, recuperarse de sus lesiones Y está muy bien, feliz, con ganas de jugar y ser importante para el equipo. La verdad que estos quince días le han ayudado mucho. Es un jugador distinto al de antes del parón», afirmó.

«No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace. Le ha venido muy bien un descanso programado y nada más. Las especulaciones de fuera no les doy cuenta», añadió.

No desveló Ancelotti si ha tratado la situación con Mbappé, pero sí defendió que sus futbolistas puedan elegir el destino que quieran cuando tienen días libres para desconectar. «Hablo con los jugadores todos los días y puedo comentar lo que he dicho. En este momento son especulaciones, veo al jugador trabajar muy bien, está feliz y contento. No lo veo afectado para nada. Tiene mucha ilusión para ayudar al equipo», defendió.

«Los días de descanso estaban programados para él y después cada uno elige lo que quiere hacer. A mí, no me importa dónde los jugadores quieren descansar. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. No tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores», dijo con ironía.