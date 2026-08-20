Cifras contra relato: Barcelona y Atlético han gastado más que el Real Madrid en la última década

Con el lema «Cantera vs. cartera», tanto la prensa como la afición barcelonista trataron de enfrentar al FC Barcelona y Real Madrid en estos dos proyectos opuestos de club. Las cifras desmontan fácilmente este relato. Desde la temporada 2016/17, el Barça ha gastado 1.600 millones de euros en fichajes, por 1.310 del club merengue. De hecho, el Atlético de Madrid también supera en gasto a su rival en la capital española, con 1.410 millones de inversión en el mercado de fichajes en este mismo periodo.

El club catalán también supera al Real Madrid en el gasto neto, es decir, lo invertido en traspasos menos lo ingresado en ventas de jugadores. El saldo negativo del FC Barcelona asciende hasta los 448,08 millones de euros, superando los 386,95 millones de los blancos y los 335,33 del Atlético de Madrid; que en esta ocasión sí es el tercero en discordia. Todo ello, en una década (2016-2026) en la que el equipo madridista ha levantado cuatro Champions mientras su eterno rival no ha disputado ninguna final e incluso fue relegado a la Europa League.

En el presente mercado de fichajes, el Real Madrid sí lidera en gasto en el mercado de fichajes en lo que respecta al fútbol español. El conjunto blanco ha incorporado seis nuevas piezas a su plantilla, aunque dos de ellas han llegado a coste cero: Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

La mayor inversión ha sido la realizada por Yan Diomande, fichado desde el Leipzig a cambio de 125 millones de euros. También se han incorporado a las filas del Real Madrid Marc Cucurella (55), Carlos Espí (25) y Denzel Dumfries (20). Un monto suavizado por un espectacular verano en ventas de canteranos, que han reportado más de 200 millones a las arcas del club por el momento.

El Barça podría superar de nuevo al Real Madrid

Mientras que el mercado del Real Madrid parece cerrado, salvo sorpresa de última hora, en lo que respecta a las llegadas; el FC Barcelona aún está pendiente de cubrir varias necesidades en su plantilla. Pese a que la dirección deportiva de Deco sigue a la espera de incorporar un ‘9’ y un defensa central, el conjunto culé ya ha gastado 170 millones de euros en los fichajes de Anthony Gordon (80), Rodri Hernández (60), Karim Adeyemi (22) y Jesse Bisiwu (8,5).

Por tanto, no sería descabellado que el Barça también superara la inversión del Real Madrid en esta ventana de pases veraniega si logra acometer la llegada de un delantero centro. Mientras, el club catalán ha bloqueado la progresión de varios de sus canteranos con la llegada de Rodri. Marc Casadó está en la rampa de salida, mientras que Marc Bernal -que también podría marchar en busca de minutos- y Gavi ven cómo se reducen sus potenciales minutos por un fichaje de ‘cartera’: 60 millones de euros fijos, 15 en variables y unos emolumentos que le sitúan en la cúspide de la escala salarial.

El Real Madrid ha cambiado la tendencia reciente en los últimos años, invirtiendo mayores cantidades que un FC Barcelona con apuros económicos. Con la entrada de los culés en la regla 1:1 de la Liga, el club que preside Joan Laporta apunta a olvidarse de la cantera para regresar a sus años de gasto desmedido.

El Barça también manda en gasto en fichajes en el conjunto de la era Tebas. Desde la temporada 2013/14, la del desembarco del mandamás de la Liga, el conjunto blaugrana ha gastado 1.920 millones de euros (618,60 en gasto neto). Los dos clubes de la capital empatan en 1.710 millones; aunque el gasto neto del Real Madrid (539) es superior al del Atlético (322).