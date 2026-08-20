Konaté se suma a las presentaciones privadas del Real Madrid: firma su contrato y ya se viste con el ’16’

Ibrahima Konaté ha sido el segundo fichaje (jugador) del Real Madrid en ser presentado. El futbolista francés fue también recibido por Florentino Pérez en un acto privado en la sala de juntas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde se hicieron las fotos protocolarias y la firma del contrato. El fichaje de Konaté ya se oficializó hace varias semanas, pero la firma, hasta 2030, ha sido este miércoles.

Como ya ocurrió con Mourinho (el lunes) y Bernardo Silva (el martes), Konaté ha posado con la camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal que ya le fue asignado, el número 16. Ya debutó Konaté con el conjunto madridista en el amistoso ante el Schalke 04, pero, como curiosidad, fue con la camiseta rosa (tercera equipación de esta temporada) y sin nombre en su camiseta. Aquí sí ha figurado todo: indumentaria blanca, nombre y dorsal.

También, como es habitual, Konaté recibió una réplica del estadio y un reloj, obsequios dados por Florentino Pérez en este acto al que también asistió José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid.