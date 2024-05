Cesc Fábregas confiesa que estuvo varias veces a punto de fichar por el Real Madrid

Cesc Fábregas pudo ser jugador del Real Madrid «varias veces», pero el actual entrenador del Como no lo vio por «varias razones». Después de haber hecho historia al conseguir el ascenso con el equipo italiano a la Serie A 21 años después, el ex futbolista español repasó sus primeros pasos desde los banquillos, así como dio su opinión sobre varios nombres propios que copan la actualidad del fútbol.

«Tuve la oportunidad varias veces de fichar por el Real Madrid y no lo vi, por varias razones. Al final es paso a paso. Xavi es muy culé y estaba destinado. Los que no tenemos ese nivel tenemos que ir trabajando día a día y creciendo como persona y como entrenador, que es lo que te va a llevar arriba o abajo», dijo Ces Fábregas sobre si ficharía por el conjunto blanco para entrenarle.

«Mi vida ha cambiado mucho de jugador a entrenador y ahora estoy más ocupado que antes. No estoy muy metido en la actualidad del día a día (del Barcelona). Tengo muy buena relación con Xavi, me parece un tío que sabe lo que dice y lo que hace. No sé cómo trabaja. Conociendo la casa, seguro que hace todo lo mejor para el club», comentó sobre Xavi y la situación que está viviendo en el Barcelona.

Por otro lado, el ex futbolista del conjunto azulgrana habla de la situación que está viviendo el equipo: «Sacando chavales de la cantera. A lo mejor en dos o tres se hace un gran grupo para competir al máximo nivel. Estos clubes como Barcelona, Madrid, City, etc. tienen que estar siempre al máximo nivel para competir en las condiciones que sean y creo que se está haciendo un buen trabajo desde abajo y Xavi es un tío que seguro que está aportando muchísimo».

En una entrevista para El Larguero de la Cadena SER, Cesc Fábregas también quiso rendirse ante Xabi Alonso, quien compartió vestuario en la selección española: «Es espectacular lo que ha hecho. No se puede contar con palabras. Tiene mucho mérito. No sé cómo trabaja. He visto a sus equipos y sus conceptos. El trabajo de Xabi es espectacular, me gustaría sentarme con él y hablar más al detalle de lo que hace, porque seguro que va para arriba».

Fàbregas hace historia en Italia

Y es que Cesc Fábregas hizo historia la pasada semana con el Como al conseguir el ascenso a la Serie A después de 21 años: «Estoy muy contento, es mi pasión. A crecer, a seguir mejorando y seguir con la misma ilusión de siempre. Será un año que tendremos que competir muy bien. Tendremos que hacer las cosas bien. Estamos ya preparando la temporada que viene, a nivel individual y de club. Hacía 21 años que el club no estaba en la Serie A, la ciudad está muy emocionada».

Por último, habló sobre las razones que le motivaron a ser entrenador: «El momento es lo de menos. Hace dos días jugué mi último partido como jugador profesional. Tenía un año más para seguir jugando, pero me costó, ya no disfrutaba del fútbol de la misma manera. Y por eso di un paso al lado y empecé a prepararme para lo que en ese momento me gustaba: analizar partidos, coger un equipo, mandar mi mensaje… Poco a poco me he ido habituando, me sale todo de manera natural, es como si lo llevara haciendo muchos años».