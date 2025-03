Cerezo contesta a Courtois: «Lo que tiene que hacer es callarse y estarse tranquilito»

Enrique Cerezo, más caliente que nunca, ha cargado contra Thibaut Courtois este domingo a las puertas del Restaurente De María, en la calle Félix Boix, antes de la comida de directivas previa al Atlético de Madrid-Barcelona de la jornada 28 de la Liga. El presidente colchonero fue tajante sobre las palabras del portero madridista tras el derbi europeo: «¡Que se calle!».

«Lo de Courtois es un caso especial. Lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid de que estuvo aquí cuatro años y haber ganado títulos. Y callarse», comenzó señalando el presidente del club rojiblanco.

Un Enrique Cerezo, que durante más de cinco minutos, no se calló ni una ante las preguntas de los medios de comunicación: «Nosotros somos unos señores y unos caballeros. Y no tenemos que hacer ninguna cosa que esté en contra de nuestros principios (sobre quitar la placa). Y Courtois lo que tiene que hacer es callarse y estarse tranquilito. Es un gran portero y todo el mundo lo reconoce. Incluidos nosotros. Lo que tiene que hacer es ser un caballero y un señor».

Cerezo sobre la polémica con Julián Álvarez y su penalti

Antes de sentarse junto a su homólogo culé, Enrique Cerezo atendió a los medios de comunicación para dejar clara la postura del club respecto al penalti de Julián Álvarez en Champions contra el Real Madrid. «Tengo imágenes que ha mandado la UEFA en las que se ve que ni roza el balón dos veces. El primero que se enfada soy yo. Todos estamos enfadados», aseguró el presidente rojiblanco.

El presidente rojiblanco también dejó claro que la impugnación no modificaría el desenlace del partido. «Sabéis como funciona la UEFA y las instituciones deportivas. El resultado cuando acaba el partido es el que es y no lo mueve nadie. No lo ha movido nadie nunca. Para que te vas a gastar, que lo estamos gastando, en intentar protestar, denunciar, hacer lo que sea… El resultado no lo mueve nadie», aseguró.

Enrique Cerezo también cargó duramente contra el VAR tras lo sucedido en la Champions League con el penalti de Julián Álvarez. El presidente del Atlético de Madrid no ha dudado en criticar con fuerza lo que considera que, para él, es «una herramienta terrorífica, malísima, que no vale para nada». Considera que por culpa del videoarbitraje quedaron fuera de la máxima competición continental, puesto que les «truncaron una de las máximas ilusiones» que tenían esta temporada, que era llegar lo más lejos posible en la competición.