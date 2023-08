Celta-Real Madrid: el Madrid no quiere fiesta

El Real Madrid llega a Vigo, donde le espera el Celta (21:00 horas) de un viejo conocido como es Rafa Benítez, con ganas mantener el nivel mostrado en las dos primeras jornadas de Liga ante Athletic y Almería. Dos victorias que certifican un buen arranque de los blancos en el campeonato, lo que les ha permitido llegar líderes a este tercer envite del curso. Eso sí, empatado a puntos con el Rayo Vallecano.

Este será un partido especial para el Celta, que el pasado miércoles celebró su centenario. No obstante, el Real Madrid no quiere ser partícipe de la fiesta y tratará de seguir demostrando su seriedad para sumar una nueva victoria. El reto de los de Ancelotti es llegar con pleno de puntos al parón, que tendrá lugar dentro de una semana. Para ello, deben ganar a los gallegos y al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu.

Para este partido, la gran novedad estará en la portería. Kepa Arrizabalaga debutará con el Real Madrid. Así estaba planeado y así lo confirmó Carlo Ancelotti en rueda de prensa. El italiano también reconoció que Modric, que no ha sido titular en ninguno de los dos partidos que han disputado los blancos, no está contento con una situación nueva para él. No obstante, el croata apunta al banquillo.

En defensa no habrá novedades. Carvajal formará en el lateral derecho, mientras que el costado izquierdo actuará Fran García. La pareja de centrales será la compuesta por Rüdiger y Alaba. Ambos deben mejorar su nivel tras el duelo contra el Almería.

En el centro tampoco habrá inventos. No obstante, para este duelo, todo hace indicar que Tchoauméni estará en el corte, con Valverde y Camavinga como interiores. Por delante, formará Bellingham. Al igual que en la delantera, donde se mantendrán Rodrygo y Vinicus. Parece que Ancelotti ha encontrado su equipo.

De fiesta, pero sin Veiga

Enfrente estará un Celta que afronta el más difícil todavía en una semana muy especial para el club. Los gallegos celebran el centenario de su fundación con un reto complicadísimo, dada la exigencia del partido en sí y la racha con la que llega su poderoso rival. Además, el balance de los dos primeros partidos no ayuda a los celestes a ser optimistas.

Y es que el efecto Benítez todavía no ha dado los frutos esperados, con una derrota (0-2) ante Osasuna en casa y un empate (1-1) trabajado frente a la Real Sociedad en el Reale Arena. Sin embargo, esperan que ese primer punto del curso sea un buen punto de partida para crecer y no estancarse en la zona baja.

Además, el Celta recibirá al Real Madrid sin su joven perla Gabri Veiga, fuera de la convocatoria, después de que el propio Benítez confirmara en la previa del duelo que el jugador se ha decantado por la «oportunidad» de Arabia Saudí. Una baja sensible, ya que la joven promesa, de 21 años, tuvo una participación directa en 15 de los 43 goles celestes en Liga la pasada campaña.

Además, el conjunto gallego presenta las ausencias de los lesionados Gonçalo Paciencia y Carles Pérez. Así, el once de Benítez podría presentar defensa de cinco para armar un equipo más firme que no sufra tanto las embestidas de Vinícius, Bellingham y compañía. Aidoo podría formar junto a Núñez y Starfeld en defensa. De la Torre se caería de la alineación y la responsabilidad ofensiva recaería en Bamba, Larssen y Aspas, que aún no se ha estrenado en Liga.