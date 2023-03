Ceballos se moja con la entrada de Gavi: «Lo hemos hablado, es una acción de roja»

Dani Ceballos habló de la polémica producida en el Clásico junto a su actual compañero de selección Gavi. El utrerano y el de Los Palacios, a 10 kilómetros de distancia entre pueblo y pueblo de Sevilla, tuvieron sus más y sus menos durante el trascendental choque de Liga, pero el futbolista del Real Madrid quiso dejar claro que todo ha quedado en nada después de haberlo hablado el primer día de concentración en Las Rozas.

«Fue un partido complicado, sobre todo al terminar. Estamos a mucha distancia. Soy defensor del VAR y de la justicia, pero cuando es tan justo hay que verlo. En Champions está el fuera de juego semiautomático y a tan pocos centímetros habría que buscar una línea de uno o dos centímetros. Pero bueno, soy defensor del VAR y si lo señalaron así desde Madrid es porque es fuera de juego», comentó Ceballos.

En la acción junto a Gavi donde recibió un empujón por la espalda sin existir el balón en juego, Ceballos consideró que «era roja»: «Es una jugada muy rápida. Si me llego a quedar en el suelo De Burgos habría ido a verla y era roja. Soy partidario de que no puede entrar en todo el VAR, pero esa acción es de roja. Todo el mundo cometemos errores y nosotros tenemos que revertir la situación, que no estamos pasando por el mejor momento».

Por último, el jugador del Real Madrid reconoció que todo quedó en una anécdota y ha quedado solucionado: «Sí. No tenemos problemas. Somos muy competitivos y lo damos todo por nuestro equipo. Cuando se acaba el partido todo se tiene que quedar dentro del campo. Estamos en la Selección y hay que darlo todo».