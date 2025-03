Ceballos se apunta a la vuelta contra el Arsenal

Dani Ceballos luchará para llegar a la vuelta de los cuartos de final de la Champions que medirán a Real Madrid y Arsenal el próximo 16 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. El utrerano sufrió una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda que le iba a tener en torno a dos meses apartado de los terrenos de juego. No obstante, tratará de reducirlo a seis semanas.

Si Ceballos es capaz de reducir los plazos a seis semanas, debería estar sin problemas en el duelo contra el Arsenal. De hecho, podría tener opciones de reaparecer frente al Valencia en la jornada previa de la Liga que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. La recuperación va por el buen camino, aunque nadie forzará lo más mínimo. No obstante, la confianza es máxima en que pueda llegar a este encuentro.

Ceballos tenía especial ilusión en jugar el partido de ida que se celebrará una semana antes en Londres, pero los plazos son muy justos. Ceballos quería volver a jugar ante un Arsenal en el que fue su estadio cuando jugó en Inglaterra, pero no será posible. Diferente es el encuentro de vuelta que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu.

Ceballos ha sido una baja muy importante para el Real Madrid de Ancelotti. El utrerano ha conseguido convertirse en titular en el centro del campo del equipo blanco, superando a futbolistas de la talla de Modric. En su figura, el italiano ha encontrado el cerebro del equipo blanco y no poder contar con él en este tramo de la temporada es un contratiempo muy serio.

Implicado al máximo

Ceballos, a pesar de estar lesionado, está muy implicado. El utrerano está muy cerca de todos sus compañeros y es el primero que los anima desde la grada tanto en el estadio Santiago Bernabéu como fuera del coliseo madridista. El sevillano ha arropado a sus compañeros en el Benito Villamarín y en el Metropolitano, donde estuvo junto a otros lesionados como Carvajal o Militao.

Un giro radical

La temporada comenzó y el tobillo le empezó a dar guerra a Ceballos. Ante el Betis sufrió un esguince que le tuvo varias semanas apartado de los terrenos de juego. Parecía que la historia se iba a repetir, pero, entonces, todo cambió. La ausencia de Kroos, la falta de fútbol, debilitaba a un Real Madrid necesitado de talento. Y en este escenario, el utrerano empezó a demostrar que podía ser el jugador perfecto para asumir ese rol.

No, no le comparemos con Kroos. No tienen nada que ver. Son dos jugadores totalmente diferentes, pero Ceballos, del que muchos han olvidado que era uno de los mejores jugadores del mundo a su edad cuando lideraba a la selección española por el Europeo Sub-21, tiene la calidad suficiente para echarse el peso futbolístico del Real Madrid sobre sus espaldas. Y tanto que lo ha hecho.