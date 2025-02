La casualidad que nadie esperaba: el debut de Doncic con los Lakers coincide con el derbi madrileño

Luka Doncic protagonizó el intercambio del siglo en la NBA. A sus espaldas, los Dallas Mavericks negociaron con los Lakers de Los Ángeles para traspasarse a dos gigantes de la Liga de baloncesto estadounidense. El ex jugador del Real Madrid fue trocado por Anthony Davis, el ala-pívot de los Púrpura y Oro. Casualmente, se da la coincidencia de que el canterano madridista debutará el mismo día que el primer equipo de la sección de fútbol dispute el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid.

Está previsto que Luka Doncic debute con la franquicia de Los Ángeles este sábado 8 de febrero, a una hora anormalmente asequible para el público español/europeo, aunque se pisará con el derbi madrileño. Los Lakers afrontan los Indiana Pacers a las 22:00h de la noche, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el Santiago Bernabéu a las 21:00h.

Debido a una lesión en el gemelo, el base esloveno se ha perdido un total de 19 partidos con los Dallas Mavericks esta temporada. Ante los Clippers, el canterano del Real Madrid asomó la cabeza en el banquillo -aunque sin estar vestido con ropa de partido- y compartió sus primeros momentos con LeBron James pero también su hijo Bronny. Esta siguiente madrugada, los Lakers reciben a los Golden State Warriors de Stephen Curry en su sala, pero Doncic deberá verlo nuevamente desde el banquillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 👑 (@kingjames)

El gesto del Real Madrid con Doncic

Tras el inesperado traspaso del esloveno a su nueva franquicia, el Real Madrid no ha tardado en mostrar su apoyo a su canterano. «Querido Luka Doncic, mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa de tu carrera deportiva en los Lakers. Durante tu trayectoria en la NBA ya has demostrado que no hay límites para ti. Todos los madridistas estamos orgullosos de ti y estaremos a tu lado en este nuevo reto», ha señalado el club blanco en un mensaje en redes sociales.

El intercambio Luka Doncic – Anthony Davis provocó una multitud de reacciones en el mundo del baloncesto. Muchos de los jugadores se quedaron en shock cuando Shams Charania (el Fabrizio Romano de la pelota naranja) anunció el traspaso. Muchos pensaron que el periodista había sido hackeado o que era una inocentada, pero no. Cuando todo se hizo oficial, algunas estrellas de la NBA hablaron de lo imprevisible que puede ser el baloncesto. «Cambiaron al mejor anotador de la liga a los 25 años sin que él lo supiera. Tengo miedo», afirmaba Anthoy Edwards. «La NBA es una locura», decía Kevin Durant.

Las reacciones se fueron allá del baloncesto, porque el mundo del fútbol también tuvo su turno de palabra. Uno de ellos fue Vinicius. El brasileño es conocido por ser un gran fan de la NBA. Siempre que tiene un rato libre, no es raro verle en las primeras filas de alguna cancha de baloncesto. El brasileño posee una gran colección de camisetas de basket en su casa y también es un gran amigo de la súper estrella de los Oklahoma Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. En la primera publicación de Doncic con su nueva camiseta, el atacante no tardó en poner su comentario: «Real Madrid y Lakers, no está mal».