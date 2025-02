El emotivo mensaje del Real Madrid a Doncic tras su fichaje por los Lakers: «Estaremos a tu lado»

El Real Madrid no ha tardado en pronunciarse después de que Los Ángeles Lakers hayan anunciado de manera oficial el fichaje de Luka Doncic. El club blanco ha querido mandar un mensaje a su canterano, que explotó siendo apenas un niño en el club y que se ha mantenido ligado al conjunto blanco pese a jugar en la NBA. Su cercanía con el club es tal, que le han dedicado un emotivo mensaje una vez que se ha confirmado que jugará en la franquicia angelina.

«Querido Luka Doncic, mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa de tu carrera deportiva en los Lakers. Durante tu trayectoria en la NBA ya has demostrado que no hay límites para ti. Todos los madridistas estamos orgullosos de ti y estaremos a tu lado en este nuevo reto», ha señalado el Real Madrid en un mensaje en redes sociales.

El club vuelve así a demostrar que la relación con Doncic sigue siendo excelente, años después de que se marchara rumbo a cumplir su sueño americano. Después de casi siete años en Dallas Mavericks, el esloveno sigue progresando en su carrera para firmar por unos Lakers donde jugará con LeBron James, con el objetivo de poder ganar el anillo de campeones.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2025