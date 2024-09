Carvajal no se entrena y Bellingham lo hace con una protección en el hombro

El Real Madrid preparó el duelo contra el Alavés perteneciente a la jornada 7 de la Liga EA Sports sin la presencia de Dani Carvajal, que se sigue recuperando del golpe que sufrió contra el Espanyol el pasado sábado, y con Jude Bellingham trabajando junto a sus compañeros, pero con una protección en el hombro.

Hay que recordar que Bellingham se lastimó de nuevo el hombro, una zona que tiene siempre muy afectada y de la que antes o después se tendrá que operar, tras sufrir una caída en la primera mitad del duelo contra el Espanyol. El inglés pudo continuar, pero cuando fue sustituido se le vio en el banquillo masajeándose el hombro. En principio, entrará en la convocatoria, aunque la duda es si será titular. De momento, ha vuelto a ponerse una protección que se llama ortesis.

Bellingham arrastra molestias en su hombro desde que era jugador del Borussia Dortmund. Una dolencia que no tardó en hacer acto de presencia en el Real Madrid. El inglés se resintió en el Clásico de la temporada pasada que los blancos ganaron con dos goles suyos y terminó de confirmar las malas sensaciones una semana después ante el Rayo Vallecano. Después de esta lesión, ya nunca volvió a ser lo mismo en esa zona de su cuerpo, más si cabe tras sufrir una inestabilidad que los servicios médicos del conjunto blanco no tardaron en atajar con un plan muy claro que está surtiendo efecto, aunque este nuevo contratiempo no ayuda.

La buena noticia fue ver a Dani Ceballos corriendo por el césped en solitario. El utrerano todavía tendrá que estar algunas semanas más en la enfermería, pero sigue progresando del esguince de grado III que sufrió contra el Betis. Además, Camavinga, que apunta al derbi, Brahim y Alaba continúan con sus respectivos procesos de recuperación.