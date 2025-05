Carvajal da el pregón de San Isidro: «Es uno de esos regalos que te da la vida»

Dani Carvajal, segundo capitán del Real Madrid, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Isidro 2025 desde el emblemático balcón de la Casa de la Villa. Arropado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y representantes de todos los grupos municipales, el nativo de Leganés ha pronunciado un pregón cargado de sentimiento, orgullo y, sobre todo, mucho madrileñismo y madridismo.

«Hoy me subo a este balcón no como un deportista, sino como un ciudadano más. Y, sobre todo, como un madrileño agradecido. Agradecido por tener el honor de ser el pregonero de mi ciudad, es uno de esos regalos que te da la vida», exclamó Dani Carvajal, visiblemente emocionado ante una abarrotada plaza de la Villa, donde no faltaron los cánticos de «¡Hala Madrid!».

El lateral blanco no ocultó que el nombramiento llegó en un momento complicado de su carrera, marcado por una dura lesión. «Cuando uno vive por y para el deporte, quedarse parado es como desaparecer, pero esta propuesta llegó como un chute de energía, como un gesto de cariño de mi ciudad», reconoció, arrancando los aplausos de un público entregado.

Carvajal y su amor por Madrid

El defensa del Real Madrid también subrayó el carácter integrador de la capital: «En Madrid te haces madrileño con los días, con la gente, con las ganas. Aquí nadie te pregunta de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Y cuando lo entiendes, ya formas parte de algo que no se puede explicar». No faltaron referencias al contraste y la esencia de la ciudad: «Madrid es el contraste entre la prisa y la calma, entre el ruido del tráfico y la conversación tranquila en una terraza. Es un paseo por el Retiro un domingo, una caña bien tirada, un plan cualquier día y a cualquier hora».

Como no podía ser de otra manera, el capitán blanco ligó el espíritu del Real Madrid al de la capital: «Representar a este club es también representar esta ciudad: su ambición, su historia, su inconformismo, sus ganas de aspirar siempre a lo más alto». Incluso bromeó con el alcalde, reconocido atlético, en un gesto que demuestra que, por encima de los colores, está Madrid.

Dani Carvajal cerró su intervención con un mensaje de esperanza y energía: «Madrid es energía, es mezcla, es generosidad. Es esa fuerza que te empuja a salir adelante incluso cuando todo se pone cuesta arriba. Esta ciudad tiene por delante un futuro brillante, lleno de oportunidades. No conoce límites, no se pone frenos. Y nosotros, sus vecinos, somos los encargados de seguir haciéndola crecer». Y, como no podía ser de otra manera, concluyó con el grito que une a todos los madrileños: «¡De Madrid al cielo!».

Objetivo Mundial de Clubes

Dani Carvajal tiene un objetivo. El lateral derecho del Real Madrid apura la recuperación de la triple rotura que sufrió en su rodilla y cada vez está más cerca de volver. Hasta el punto de que podría llegar al Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos el próximo verano. El segundo capitán del cuadro blanco se lesionó hace ahora siete meses, pero podría reaparecer en el último campeonato que tendrá el club este curso. Todo dependerá de sus sensaciones y de si es capaz de tener el ritmo de competición óptimo para disputarlo.