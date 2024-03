Carvajal es capitán general

Dani Carvajal es una de las almas que sostiene al Real Madrid esta temporada. Un jugado capital para Carlo Ancelotti que suma tanto dentro del campo, donde lo hace en defensa, pero también en ataque, como fuera de él, ya que es uno de los líderes del vestuario madridista. El tercer jugador más veterano de la plantilla tiene galones y bastón de mando en una caseta donde se le respeta y se le admira a partes iguales.

Carvajal es un valuarte defensivo. Cuando está en forma y las lesiones no le castigan, algo que lleva mucho tiempo sin suceder, es, posiblemente, el mejor lateral derecho del planeta. No hay otro como él. Tienes sus errores, como todos, pero lo que aporta el canterano en el costado derecho no se paga con dinero.

En el plano ofensivo, esta temporada, ha roto todos los esquemas. Nunca antes había sido capaz de hacer más de dos goles por curso, mientras que este año ya suma cinco. Con el que le hizo a Osasuna, con un toque sutil, lleno de calidad, el de Leganés alcanzó una cifra desconocida para él hasta el momento. Además, ha repartido cinco asistencias, unos números que le convierten en el sexto jugador con más impacto ofensivo del equipo blanco.

Lo que también se puede decir de Carvajal es que ha superado a todos sus predecesores. En sus 406 partidos como jugador del Real Madrid, ha conseguido convertirse en un defensa de leyenda. Un jugador único. Chendo, Panucci o Michel Salgado siempre serán historia del conjunto blanco, pero lo del niño que puso la primera piedra de Valdebebas junto a don Alfredo di Stéfano son palabras mayores. Cinco Champions, tres Ligas y un sinfín de momentos que le convierten en un futbolista único y en una bendición para Carlo Ancelotti.

De hecho, de la mano del italiano ha abandonado en situación de emergencia el lateral derecho para ocupar la posición de central. Sí, de central. Y la realidad es que lo hizo con una calidad y profesionalidad espectacular. A sus 32 años, Carvajal sabe que también se puede desenvolver en otras posiciones de la defensa y seguirá siendo el mismo zaguero muy difícil de superar para los rivales.

«Es un maestro en su posición. Lo dice lo que ha conseguido desde 2013, cuando llegó aquí. Con su carácter y su forma de ser tiene continuidad cuando está bien físicamente. Es algo raro en un defensa», decía el pasado mes de enero en una conferencia de prensa Carlo Ancelotti. Y poco a poco su legado se está transformando en el legado de un lateral de época. En leyenda.

Los planes del Real Madrid

Sus números y su rendimiento no han pasado desapercibidos en la cúpula del Real Madrid, donde ya han puesto en marcha una renovación que llegará en breve. El tercer capitán madridista termina contrato con los blancos en 2025 y la idea del club es ampliarle esta vinculación un año más. Es decir, hasta, 2026.

Además, en el Real Madrid también saben que es muy probable que la próxima temporada será el primer capitán madridista, ante la marcha de Modric y el posible adiós de Nacho Fernández. Y la realidad es que en el club están muy tranquilos, ya que nadie duda de que será un capitán extraordinario. Es puro ADN Real Madrid.

Carvajal encarna a la perfección todos los valores del Real Madrid. No sólo porque Ramón Martínez aconsejara a Jorge Valdano que ese joven rubio llamado Carvajal tenía que ser el que pusiese la primera piedra de Valdebebas, sobre todo por su forma de entender lo que significa jugar en el 14 veces campeón de Europa. Junto a Nacho Fernández, es el encargado de mantener vivo los valores del club y, lo más importante, de inculcárselos a los más jóvenes.

Líder de España

Con España también es un fijo. Le ha costado, en parte, por las dichosas lesiones, pero para Luis de la Fuente es intocable. Uno de los jefes de un vestuario que sueña con hacer grandes cosas en la Eurocopa de Alemania. El pasado verano, por fin, pudo levantar un título con la selección española, como fue la Liga de Naciones, y espera que esta buena racha continúe en tierras germanas.

La dieta de Carvajal

Carvajal está brillando, se siente bien y lo demuestra. Ha perdido el miedo a las lesiones y está rindiendo como hacía tiempo que no lo hacía. Todo va sobre ruedas y, en parte, es gracias a la dieta que comenzó a llevar a cabo el lateral en 2021.

«Eliminé el gluten de mi dieta completamente porque me produce inflamación en los músculos y desde que he dejado de tomarlo ha cambiado todo. He tenido menos lesiones. Esta temporada pasada solo he tenido diez días en el sóleo que fue cuando vinimos del mundial y fue cuando se juntó un poco todo», explicó el jugador del Real Madrid a Jorge Valdano en el programa ‘Universo Valdano’ de Movistar.

Estos cambios comenzaron al principio de la temporada 2021. Las lesiones y la frustración de no poder rendir sobre el césped estaban frenando a Carvajal. Por ello, decidió dar un paso al frente y cambiar hábitos de su vida. Una decisión que le ha ayudado a dejar las lesiones a un lado y a poder rendir al máximo nivel.