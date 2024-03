Carvajal: «Lo de Brahim es una cuestión de dos partes, le deseo lo mejor en Marruecos»

Dani Carvajal está en uno de los mejores momentos de su carrera. Con el brazalete de capitán del Real Madrid, el lateral es protagonista en cada encuentro del equipo blanco y así fue también en Pamplona. El madrileño marcó uno de los cuatro goles del conjunto de Ancelotti ante Osasuna.

Cinco goles lleva ya Carvajal esta temporada (cuatro en Liga y uno en Copa), el mejor dato de toda su carrera. Con 32 años sigue no solo en la élite sino que se mantiene como el mejor lateral derecho del mundo. A esos goles hay que sumarles cuatro asistencias, unos datos que ayudan al Real Madrid a mantenerse en lo más alto de la talba en Liga.

«Mi próxima demarcación será la de delantero», comentó Carvajal entre risas en zona mixta tras el duelo ante Osasuna. «Estoy contento sobre todo por la victoria, era muy importante. Ganar era un objetivo, ahora esperar y nos vamos al parón con un amplio margen», añadió el capitán blanco en El Sadar.

Carvajal recuerda que «ofensivamente es mi mejor temporada» y que «me encuentro muy a gusto». «Ojalá siga así ahora que viene lo importante y lo pueda mantener este nivel para conseguir los objetivos», siguió explicando el lateral de Leganés.

Carvajal habla de Brahim

Sobre Brahim y su convocatoria por Marruecos y no por España, Carvajal hizo su análisis: «Al final esto es una cuestión de dos partes, la parte de la Federación y la parte de Brahim. Al final no se ha dado por una parte o por la otra. Brahim ha decidido jugar con Marruecos, le deseo la mayor de las suertes seguro que lo va a hacer fenomenal. Ahora los 26 que nos ha citado el míster (Luis de la Fuente) hay mucha competencia para entrar en la lista de la Euro y ahora en esos amistosos intentar hacerlo bien para hacer un gran papel en la Eurocopa y por qué no poder ganarla».

Dani Carvajal también analizó el enfrentamiento ante el Manchester City, una eliminatoria que a él no le impone: «Dentro del vestuario era uno de los rivales que quería porque es un grandísimo rival, de lo mejor que te puede tocar en Europa, un nivel muy alto. Dos partidos de dos grandes rivales nos ha tocado enfrentarnos en los últimos años, una vez ha caído para ello, otra para nosotros. Con muchas ganas, lo asumimos como un reto».

Siguiendo con la Liga, Carvajal explicó que «quedan nueve partidos» y «nosotros intentamos sumar jornada tras jornada. A la vuelta del parón tenemos un partido muy complicado ante el Athletic en casa y sabemos que si vamos sacando los partidos el triunfo y el título está mas cerca».

Felicita a Ancelotti

Dani Carvajal también tuvo tiempo para felicitar a Carlo Ancelotti, que llegó a las 200 victorias en el Real Madrid: «Hace referencia al gran trabajo que hizo en su primera etapa, al gran trabajo en esta, los números hablan por sí solos. Felicitarle porque es un gran entrenador».

Sobre Vinicius, que marcó dos goles en Pamplona, Carvajal salió en su defensa: «Al final cada falta, cada acción le intentan los rivales buscar, tocarle con el brazo, desplazarle el balón, empujarle. Son cosas que van sacando de quicio. Es normal que Vini se altere en demasía porque al final los rivales le intentan siempre sacar del partido. Es una pena porque ya habéis visto, porque si está a su nivel es imparable».

Por último, Dani Carvajal también habló sobre Arda Güler, que salió en los últimos minutos y pudo marcar el gol del año desde el centro del campo. «Es un gran jugador, no está disfrutando de los minutos que él quisiese, hay una competencia muy alta. Está entrenando muy bien, cada minuto que sale lo aprovecha. Felicitarle. Ojalá tenga más oportunidades», finalizó el capitán del Real Madrid.