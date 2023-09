Carvajal: «¿Bellingham? No queremos endiosarle demasiado, el listón está muy alto»

Dani Carvajal concedió una entrevista a Jorge Valdano para su programa ‘Universo Valdano’ que se emite en Movistar Plus. El lateral derecho y uno de los capitanes del equipo blanco repasó toda su trayectoria en el Real Madrid, lo que espera de esta temporada e, incluso, habló del futuro.

Personalidad

«Siempre he tenido ese semblante serio. En el camino puede haber muchas piedras, claro. Siempre que puedo dar una charla, o en un acto con niños, les digo que hagan todo lo que quede en sus manos. En el entrenamiento, en la vida… darlo todo. He tenido varios momentos de lesiones y recaídas, y estoy muy orgulloso de haber superado muchas piedras del camino. Muchas veces me acuerdo más de esto que de muchos títulos».

¿Cómo ha evolucionado?

«Ha cambiado bastante desde que empecé hace 11 años en el primer equipo. Recuerdo que con la BBC te venía un equipo de media tabla para abajo y sabías que ibas a meter cuatro goles. Jugabas con más libertad, no eran partidos tan tácticamente preparados porque creo que el rival no sabía cómo corregirte. Ahora es difícil ver eso, cualquier equipo en casa si no estás acertado te puede ganar. A nivel físico se ha mejorado mucho y está todo más igualado».

La Fábrica y Alemania

«Llegué con 10 años, solo me salté el juvenil C y el Real Madrid C. Fue un momento clave en mi carrera, la oferta del Leverkusen, tuve varias y valoré con mi familia qué era lo mejor, si estar en 2ª en el Castilla con vistas a oportunidad en el primer equipo o irme fuera. Sabía que mi oportunidad en el primer equipo era difícil, pero el Bayer apostó fuerte por mí. Me adapté rápido, el sistema era parecido al rombo de ahora, tenía libertad y confianza, con claridad de ideas para intentar volver al Madrid».

Regreso al Real Madrid

«Mi padre me dijo que qué pena que me recomprase el Madrid, que no sabía si iba a jugar… Le entiendo, claro, pero en ese momento no podía hacer otra cosa, es así. Tuve suerte que solo estaba Arbeloa de lateral, cambio de entrenador… se juntó todo. Podría haber sido un one-club man, sí, pero haber estado en Alemania me dejó buen sabor de boca y creo que al propio Leverkusen también. Estoy deseando volver a jugar allí, ver a gente del club y a ver cómo me reciben. Muchas veces pienso qué habría sido de mí si no me hubiese recomprado el Madrid».

La presión del Real Madrid

«Desde muy pequeño no sueles perder dos partidos seguidos y siempre vives con la presión de tener que ganar siempre. En el primer equipo se refleja. Por suerte no hemos tenido muchas épocas malas desde que estoy, y eso te refuerza, es muy bonito. Eso sí, también hay que aprender de las temporadas malas, ahí es cuando se ve también a los buenos jugadores».

Las cinco Champions

«Es una locura. Parece que es algo imposible de repetir, y siempre digo que con el tiempo valoraré mucho más lo que estamos logrando. A veces cuando me pongo a pensar en la cama pienso lo feliz y orgulloso que estoy de esto, probablemente he formado parte de uno de los mejores Real Madrid de la historia, si no el mejor. Me gustaría que el día que me vaya me recuerden como uno de los mejores laterales que han pasado por aquí. El tiempo me hará ver con perspectiva todo esto».

El futuro

«Tengo muchos años de contrato y ojalá pueda retirarme aquí. Estar en el Madrid es lo más grande para un futbolista, y creo que el momento de irte del club debe ser uno de los más difíciles. No es solo lo que es España, Madrid… es la dimensión que tiene esto, ir a un estadio y llenarlo, en un hotel que te reciban cientos de personas…».

La llegada de Arabia

«Es complicado, porque el perfil que solía irse era uno más mayor en el tramo final de su carrera. Ahora se ve que pagan traspasos altos y que los jugadores son más jóvenes, quizás promesas… Es complicado porque la diferencia salarial es muy grande. Puedo entender a Gabri Veiga porque trabajas muchos años para poder tener una oferta de pretensiones económicas altas, y creo que mi persona o mi valor como deportista puede valer X. Yo a él le entiendo perfectamente, lo primero que hice fue comprar una casa a mis padres cuando firmé cinco años con el Leverkusen. Yo vengo de un barrio humilde, trabajador, y entiendo a Gabri, porque una lesión, un mal año… te lo trunca todo».

Joselu y la grandeza del Madrid

«Veo a mi cuñado Joselu y veo que está viviendo un sueño, es lo bonito del Real Madrid. A veces estás tantos años que te acomodas y lo normalizas. Es difícil de explicarlo, cuando estás aquí sacas fuerzas de donde no lo sabes. Miras a tus compañeros y sabes que si algo es imposible que suceda, es aquí. En la Champions se ve, la gente se transforma y hasta nosotros somos diferentes».

Top-3 de entrenadores

«Hemos tenido técnicos de un perfil bastante parecidos. En el talante, difíciles de enfadar, te daban libertad en el campo… Ambos me han marcado mucho y ellos han llevado ser entrenadores del Madrid con una naturalidad enorme. Nunca dan más confianza de la que debe a un jugador. Lo más difícil que han logrado es que todos estén contentos, jueguen más o jueguen menos. Aquí están los mejores, y que el míster sepa dar el lugar a cada uno… yo no quiero tomarlas de momento».

Futuro como entrenador

«No lo descarto, ni mucho menos, pero lo primero que quiero hacer cuando me retire me gustaría empezar con niños. De momento estoy ahí con mi hijo (risas). Es bonito porque muchos te ven como referente, cogen todo lo que les digas…».

Bellingham

«No queremos endiosarle demasiado porque el listón está muy alto. Desde el primer momento cuando empezó a entrenar, nos mirábamos en pretemporada los veteranos… y decíamos ‘¡uf, éste sabe lo que hace!’ No ves que sea rapidísimo, que técnicamente sea una locura… es solo que es muy completo, tiene llegada, le das el balón y ya se entiende desde la tercera semana con todos solo mirando. Es muy inteligente».

Las lesiones

«Creo que todo es cuerpo y mente, no se producen por una única razón. Cuando llegaban las semis o finales de Champions en un alto porcentaje me lesionaba. Me he ido lesionado en dos finales y en dos semifinales, y el factor psicológico puede ser importante, claro. En 2021 apenas jugué 12 partidos, recaída tras recaída… un túnel del que no veía salida. Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante pero me produce inflamación, desde entonces ha cambiado todo. Creo que desde entonces tuve un problema de 10 días en el sóleo tras el Mundial. Son lo peor para un deportista, sin duda, y desde aquí recomiendo a la gente que pase por estos momentos que intenten buscar salidas porque hay muchos medios».