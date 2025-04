Las cartas del tarot predicen el futuro del Real Madrid en Champions: «Ganará seguro»

La remontada que buscará el Real Madrid contra el Arsenal va mucho más allá de lo futbolístico. Los de Ancelotti tienen por delante la mayor de sus hazañas si quieren continuar con opciones en esta Champions League, puesto que deberán darle la vuelta al 3-0 de la ida. Un imposible prácticamente para cualquier equipo, excepto para el vigente campeón de Europa. Si las predicciones de la inteligencia artificial lo ven probable –dentro de las dificultades– las cartas del tarot también da opciones al conjunto blanco de lograr la machada en el Santiago Bernabéu para meterse en semifinales.

OKDIARIO ha puesto el futuro del Real Madrid en manos de la vidente y tarotista Conchi Lastra. Según sus predicciones, el Madrid «ganará el partido seguro», aunque no está tan claro que pueda darle la vuelta a la eliminatoria: «Hay que confiar en la remontada del Real Madrid, pero con muchas dificultades».

«La remontada va a ser muy difícil», afirma la pitonisa. A pesar de lo complicado que será para los de Ancelotti, sí que tendrán opciones de lograrla: «Nos podríamos ir a una prórroga y sería muy beneficiosa para el Real Madrid». Aparecen dos cartas que son clave, la de la justicia y la del diablo. La primera indica «el destino» de los jugadores del conjunto blanco, que les llevará a llevarse el partido. Algo que queda refutado con la segunda de estas cartas, que indica que «ante la dificultad, se van a crecer». Todo, a pesar de que «estarán muy nerviosos, con mucha presión».

En lo que respecta al Arsenal, los jugadores de Mikel Arteta estarán «mucho más relajados» que sus rivales. Aunque esto que no quiere decir que no se puedan venir abajo en caso de que el Real Madrid logre adelantarse. «Puede ser que flojeen, aunque no van a hacer un mal partido», revela Conchi Lastra, que no ve a los ingleses jugando una «catástrofe» de partido.