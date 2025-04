Ancelotti: «Tenemos que jugar con cabeza, corazón y cojones»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Arsenal en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Los madridistas buscan una remontada épica tras perder 3-0 en el Emirates Stadium. Los blancos están preparados para buscar la gesta.

«Es muy importante porque la afición nos ha ayudado mucho. Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para cambiar una eliminatoria que, a día de hoy, es muy complicada, muy difícil. Mañana trataremos de cambiar este pensamiento para jugar un partido con cabeza, corazón y cojones. Estamos motivados y la cabeza fría es importante, porque hay que controlar el partido», comenzó el italiano.

Ancelotti habló de lo que necesita el Real Madrid para remontar: «Tiene todos los recursos para cambiar esta eliminatoria. Calidad, compromiso, experiencia, afición… Los recursos están, y solo tenemos que sacar lo mejor. Los años pasados tampoco decían que jugáramos un fútbol espectacular, que puede ser la verdad, pero lo que queremos es jugar un fútbol eficaz».

Sobre su futuro, fue claro: «No creo». También comentó su charla en la previa: «Hay que hablar de la estrategia. Quiero que tengan una idea muy clara. Mi tiempo lo voy a perder en eso, ya que, si tienen claridad, pueden sacar mejor rendimiento individual».

«Intentaremos hacer un partido intenso. Hay que presionar y tener más control que en la ida. Nada de magia, ya que la magia no existe», añadió. También habló de la charla del lunes en Valdebebas: «Ayer no dije nada especial. Hablé de la motivación y de cómo hay que vivir esta previa. La motivación está ahí y deseo que el jugador esté tranquilo. La única cosa que no tenemos cierta es que podemos sacar este resultado, pero sí que sacaremos lo mejor de nosotros».

«Si sales de los momentos difíciles tienes más energía. Salir de este partido podría significar mucho en esta competición», comentó. Sobre lo que necesita de sus jugadores, explicó lo siguiente: «El Bernabéu tiene magia y es un ambiente especial. Necesitamos un poco de todo. Hay que poner calidad, pero también un gran nivel físico».

Sobre como está Ancelotti, explicó lo siguiente: «No es el primer partido de este nivel para mí. Ojalá no sea el último. Estoy concentrado. Tengo ilusión y esta ilusión me permite tener la cabeza muy fría».

Por otro lado, habló de Mbappé y cómo está tras ser expulsado: «Estaba dolido y decepcionado. Se ha entrenado muy bien. Obviamente, lo necesitamos. Aquí no sólo hay que defender, hay que marcar goles y mañana los necesitamos más que nunca».